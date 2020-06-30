DEVA Partisi Diyarbakır Kurucu İl Başkanı Cihan Ülsen oldu

Seçime girme yeterliliğini sağlamak için örgütlenme çalışmalarını hızlandıran Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) arka arkaya il başkanlarını açıklamaya başladı.

Partinin Diyarbakır Kurucu İl Başkanı Cihan Ülsen oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından paylaşımla, DEVA Partisi Diyarbakır Kurucu İl Başkanlığı'na Cihan Ülsen’in atandığını duyurdu. "Diyarbakır'a layık bir başkan atanmıştır" diyen Babacan, "Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Böylece ilk atamanın yapıldığı Konya’nın ardından 13 kente daha kurucu il başkanı atanmış oldu. DEVA’nın teşkilatlanma takvimine göre temmuz ayında atamalar tamamlanacak, eylül ayı içerisinde de ilk büyük kongre yapılacak.

Cihan Ülsen kimdir?

1980 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Şu an Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitimine devam etmekte.

2007 yılından bu yana Diyarbakır’da Serbest Avukatlık yapmakta. 2014 yılından bu yana Diyarbakır’da yayınlanan Yokuş Yol’a dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmakta. 2009-2014 yılları arasında Diyarbakır MAZLUMDER’de (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) Başkan Yardımcılığı ve Genel Koordinatörlük görevlerini üstlendi. 2016-2018 yılları arasında Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Baro çalışmalarında İnsan Hakları Merkezi ve Adli Yardım Koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. 2019 yılında Diyarbakır Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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