DEVA Partisi'nden 24 saatte 12 ile atama: Eylülde büyük kongre yapılması hedefleniyor

Seçime girme yeterliliğini sağlamak için örgütlenme çalışmalarını hızlandıran Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) arka arkaya il başkanlarını açıklamaya başladı. İlk atamanın yapıldığı Konya’nın ardından 11 kente daha kurucu il başkanı atandı. DEVA’nın teşkilatlanma takvimine göre temmuz ayında atamalar tamamlanacak, eylül ayı içerisinde de ilk büyük kongre yapılacak.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, partinin ilk duyurduğu il başkanı DEVA Konya İl Başkanlığı görevine atanan Dr. Seyit Karaca olurken, Karaca’nın ardından Karabük, Kastamonu, Kütahya, Zonguldak, Tokat, Manisa, Amasya, Şanlıurfa, Çorum, Sinop ve Bartın’da teşkilatlanma çalışmalarını yürütecek il başkanları da açıklandı.

12 il başkanından yalnızca biri kadın

DEVA’nın ilk atanan 12 il başkanı arasında sadece 1 kadın yer aldı. Kütahya İl Başkanlığı için Gülçin Hizarcıoğlu Karaman görevlendirildi.

Eylülde büyük kongre yapılması hedefleniyor

DEVA’nın seçime girme yeterliliğini kazanması için seçim tarihinden 6 ay önce 41 ilde örgütlülüğünü tamamlaması ve büyük kongreyi yapması gerekiyor.

Atamaların temmuz ayında tamamlanması bekleniyor

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, il teşkilatlanması için atamalar temmuz açı içinde tamamlanacak. Açıklanan isimler ve görev aldıkları iller şu şekilde:

"Karabük İl Başkanı mühendis Yusuf Aydın, Kastamonu İl Başkanı avukat Hüseyin Canal, Kütahya İl Başkanı mühendis Gülçin Hizarcıoğlu Karaman, Zonguldak İl Başkanı avukat Fatih Keleş, Tokat İl Başkanı a avukat Burak Küçükyazıcı, Manisa İl Başkanı akademisyen Süreyya Sakınç ,Amasya İl Başkanı iş insanı Ahmet Melih Şeker, Şanlıurfa İl Başkanı a avukat Ahmet Tüysüz, Çorum İl Başkanı finans danışmanı Orhan Vergeloğlu, Sinop İl Başkanı müşavir Birhan Yalçın ve Bartın İl Başkanı yönetici Ali Yıldırım”