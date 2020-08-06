DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı: AKP'nin devamı değiliz; Kürt meselesini çözüp tarihe geçmek istiyoruz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, DEVA Partisi’nin bölgede ayrı bir güç olarak yerini bulacağını ve Kürt meselesini yasal ve anayasal olarak çözüp gündemden çıkarmak istediklerini belirterek, "Kürt meselesini çözen parti olarak tarihe geçmek istiyoruz" dedi.

DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen ve il kurucu heyeti, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenledikleri toplantı ile basının karşısına çıktı. Medyascope’tan Ferit Aslan'ın haberine göre, toplantıda konuşan Ülsen, teşkilat çalışmaları nedeniyle daha halkın arasına karışıp siyasal çalışma başlatamadıklarını söyledi.

"Kürt meselesinde eksen kayması yaşarsak halkımız gelsin bize hesap sorsun"

Ülsen, DEVA Partisi olarak her parti seçmeninden oy alacaklarını da ifade ederek, "Kürt meselesi ve anadilde eğitim gibi konularında partimizin beyanları var ve biz bunlara sahip çıkıyoruz. Bu meselenin yasal ve anayasal bir zeminde tartışılarak çözülmesini istiyoruz. Biz Kürt meselesi ile ilgili bir eksen kayması yaşarsak o zaman halkımız gelsin bize hesap sorsun. Kürt meselesini çözen bir parti olarak tarihe geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Dokuz ilçenin ilçe başkanını atadıklarını ve bir an evvel teşkilatlanma çalışmalarını bitirip siyasal çalışmalara geçmek istediklerini söyleyen Ülsen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AKP’nin devamı değil, ilkeleri ve değerleri olan bir partiyiz"

"Teşkilat çalışmalarından sonra halka inme ve halkın sorunlarını dinleme konusunda DEVA Partisi olarak bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Partimizde görev alma ve gönüllü olma konusunda Türkiye’deki dört büyük ilden sonra en fazla başvuru Diyarbakır’da yapıldı. Şu anda ülkede insanlar büyük bir baskı ortamı ile karşı karşıyadır. Önce insanların konuşmaları için demokratik zeminin oluşturulması lazımdır. AKP’nin devamı değiliz ve ilkeleri ve değerleri olan bir partiyiz. AKP’nin de bir dönem ilke ve değerleri vardı ve şu anda o değer ve ilkeleri olmadığı için insanları yanlarında bulamıyor. Bir partinin devamı olduğumuz eleştirisi bize haksızlık olur. Biz iddiası olan ve bunu yapacağı çalışmalar ile gösteren bir parti olacağız."