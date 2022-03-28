DEVA Partili yetkili: Bize diyorlardı ya, "Atatürk bu açıklamaların hiçbirinde yok" diye, işte tam tepemizde ve başımızın tacı

Gazeteci İsmail Saymaz, DEVA Partisi'nden bir yetkilinin, DEVA Genel Merkezi'ndeki muhalefet liderleri buluşmasında asılan Atatürk portresi için "Bizler için diyorlardı ya, 'Atatürk bu açıklamaların hiç birinde yok' diye. İşte, Atatürk tam tepemizde ve başımızın tacı" dediğini aktardı.

Saymaz yazısında "Masanın bulunduğu duvarın önüne iki Türk bayrağı konuldu. DEVA Partisi'nin amblemi duvardan kaldırılarak, yerine Atatürk portresi yerleştirildi" dedi.

Saymaz, bir DEVA Partisi yetkilisinin, "Atatürk portresini özellikle baş köşeye koyduk. Bizler için diyorlardı ya, 'Atatürk bu açıklamaların hiç birinde yok' diye. İşte, Atatürk tam tepemizde ve başımızın tacı" ifadesini aktardı.

6'lı muhalefet liderinin imzaladığı Güçlendirilmiş Sistem Mutabakat Metni, içinde Atatürk'le ilgili ifadeler yer almadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

TIKLAYIN - Altılı muhalefet zirvesi bildirisi: İş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız; seçim güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma grubu oluşturduk