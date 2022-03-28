Altılı muhalefet zirvesi bildirisi: İş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız; seçim güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma grubu oluşturduk

Geçtiğimiz haftalarda 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza atan 6 muhalefet partisi lideri, bu kez Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantı sonunda yayımlanan ortak açıklamada, "İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tersine, birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" denildi. Seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduğu kaydedildi.

Altı siyasi parti genel başkanından ortak açıklamasında, "Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır" ifadeleri kullanıldı.

DEVA lideri Babacan, muhalefet liderlerini partisinin genel merkezinde ağırladı.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katılıyor.

6 muhalefet partisinin Genel Başkanı'nın imzası bulunan açıklama şöyle:

"Toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak bizler, Türkiye siyasi tarihinde benzeri olmayan bir iş birliği bilinciyle, kutuplaşma yerine istişare ve uzlaşmayı esas alarak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş” konusunda tam bir mutabakata varmış ve ortak mutabakat metnimizi 28 Şubat’ta milletimizle paylaşmıştık."

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk"

“Yarının Türkiyesi”ni inşa etmek üzere 12 Şubat tarihindeki toplantımızda kararlaştırdığımız iş birliği alanlarını değerlendirmek ve ilerletmek amacıyla bugün tekrar bir araya geldik. Öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk."

"İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız"

Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız.

"Seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduk"

"Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduk."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ağır bir hayat pahalılığına, işsizliğe ve yoksulluğa yol açtı"

"Bugün ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizi de değerlendirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber uygulamaya konulan akıldan, bilimden, gerçeklikten ve istişare kültüründen kopuk keyfi politikalar ağır bir hayat pahalılığına, işsizliğe ve yoksulluğa yol açmış, ekonomik kırılganlıklar ciddi biçimde artmıştır."

"Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldık"

"Bu konularla birlikte derin bir uluslararası krize yol açan Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldık. Rusya Federasyonu’nun uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saldırması ile bölgemizde istikrar ve barış tehdit altına girmiştir. Bu kriz bize akılcı, tutarlı ve ülkemizin orta ve uzun vadeli stratejik menfaatlerini dikkate alan bir dış politikanın önemini bir kere daha göstermiştir."

"Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz"

"Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz; bizler Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız, Türkiye’nin sorunlarından çok daha büyüktür."

"Birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız"

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz iş birliği, milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını artırmıştır. Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır. İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine, birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

"Genel merkezimiz bu akşam demokrasi tarihine geçecek bir buluşmaya ev sahipliği yaptı"

Babacan, toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel merkezimiz bu akşam demokrasi tarihine geçecek bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş üzerinde uzlaştığımız değerli genel başkanlarla oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın genel başkanlara teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

"Başta Sayın Ali Babacan olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum"

İyi Parti lider Meral Akşener, altılı görüşmeyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Makulde buluşmayı esas alarak oluşturduğumuz parlamenter sistem önerimize geçiş sürecinin detaylarını konuştuğumuz ve ülkemizde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantı için başta Sayın Ali Babacan olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum." sözlerini kaydetti.

Yaklaşık 5 saat süren toplantıdan sonra parti Genel Başkanlarının DEVA Partisi Genel Merkezi'nden çıkışları kameralara yansıdı.