DEVA Partili Yeneroğlu'ndan Soylu'ya 'Nesin Vakfı' tepkisi: Ölçüsüz nitelikteki bu hesap dondurma tedbiri vakfın faaliyetlerini devam ettirmesine ağır bir müdahale niteliğinde

Nesin Vakfı'nın tüm hesaplarının bloke edilmesi üzerine DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM'ye, konuya ilişkin soru önergesini sundu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Nesin Vakfı’na ait banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edilmesini TBMM’nin gündemine taşıdı.

Vakıf yetkilisi Ali Nesin’in açıklamasına göre vakfın tüm hesaplarına ve hesaplardaki tüm paraya bloke konulduğunu söyleyen Yeneroğlu “Ölçüsüz nitelikteki bu hesap dondurma tedbiri vakfın faaliyetlerini devam ettirmesine ağır bir müdahale niteliğindedir” dedi.

Konuya ilişkin TBMM’ye soru önergesi veren Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu soruları yanıtlamasını istedi:

1- İstanbul Valiliği tarafından hangi gerekçe ile Nesin Vakfı’nın banka hesaplarına bloke konulmuştur?

2- Eğer iddia edildiği gibi izinsiz yardım toplama faaliyeti nedeniyle vakıf hesaplarına bloke konulmuş ise hangi yıl ve hangi yardım nedeniyle bloke konulmuştur? İzinsiz yardım toplama konusunda ne tür tespitler yapılmıştır, bu tespitler böylesine ağır bir müeyyideye sebebiyet verecek ağırlıkta mıdır? İdare bu konuda ölçülü davranmış mıdır?

3- Bu hesap blokesi Nesin Vakfı’nın tüm hesaplarına el koyma şeklinde mi gerçekleştirilmiştir? Yoksa sadece ilgili yardım kampanyası hesabına mı el konulmuştur?

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