DEVA Partili Yeneroğlu'ndan MHP'ye "iki tokat, üç sopa" tepkisi: MHP sokak terörünü açıkça reddetmeli!

DEVA Partili Yeneroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Bahçeli'nin Başdanışmanı Çiçek’in Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin "iki tokat, üç sopa" yorumunu yapmasına tepki gösterdi.

“MHP sokak terörünü açıkça reddetmeli!” diyen Yeneroğlu, şunları kaydetti:

“Şiddetle arasına açık bir biçimde mesafe koymayan siyasi partilerin hukuki meşruiyeti sorgulanır. Son aylarda iktidarın küçük ortağının gazeteci ve siyasilere yönelik saldırıları tasvip ederek alenen kutladığına defaatle şahit olduk. MHP sokak terörünü açıkça reddetmeli!

Şiddeti bir siyasi yöntem olarak kullanmak terörizmdir. Bu ülke bu sorumsuz dilden çok çekti. Silahlı, sopalı saldırıları lanetlemek yerine basitleştirmeye çalışmak saldırganlara cesaret vermektir. Meşru siyaset alanının terörize edilmesine herkes alenen karşı çıkmalı!”

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