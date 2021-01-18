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Politika

DEVA Partili Yeneroğlu'ndan MHP'ye "iki tokat, üç sopa" tepkisi: MHP sokak terörünü açıkça reddetmeli!

"İktidarın küçük ortağının gazeteci ve siyasilere yönelik saldırıları tasvip ederek alenen kutladığına şahit olduk"

18 Ocak 2021 14:21

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Yıldıray Çiçek’in Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ ile gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin “Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar” sözlerine sert tepki göstererek, "Şiddetle arasına açık bir biçimde mesafe koymayan siyasi partilerin hukuki meşruiyeti sorgulanır" dedi.

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