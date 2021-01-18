Bahçeli'nin Başdanışmanı: İki tokat, üç sopa yiyen için ortalığı ayağa kaldırıp, 846 kişinin katilini 'serbest bırakın' demek bu kadar basit olmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili muhalefet liderlerini eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili çağrıları üzerinden hedef alırken, "Bugün Selçuk Özdağ ve diğerleri üç yumruk yedi diye ortalığı ayağa kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan 846 kişinin azmettirici katilini hemen serbest bırakın demiyor mu?" diye yazdı.

MHP'li Çiçek, partisine yakınlığıyla bilinen Türkgün'deki "Bu muhalefetin aklı ve karakteriyle hukuk aranmaz!" başlıklı yazısında, "Geçtiğimiz günlerde bazı gazeteci ve siyasilere saldırı gerçekleşti. Özellikle muhalefet her zamanki gibi yaşanan olaylar etrafında kenetlendi. Tek ses, tek vücut oldu. Elbette hükümet yetkilileri de hukuk devletine uygun bir duruş sergiledi. Ama muhalefetin her olaya yaklaşımı adalet, hukuk, demokrasi aradığından değil, yarattıkları atmosferle 'Cumhur ittifakına nasıl zarar verebiliriz' şeklinde olmaktadır" dedi.

Çiçek, "Türkiye’de hukuku, adaleti sulandırmaya çalışan, suçu ve suçluyu öven bir CHP ve yanında kapıkulu olan yancı muhalefet varlığından bahsedeceğim" diyerek,"Yaklaşık dört yıldır CHP’nin başını çektiği muhalefet Selahattin Demirtaş isimli teröristi Türkiye’de sembolleştirdi. Hem de 'siyasi kahraman, mazlum, hiçbir suçu olmayan' biri olarak bunu yaptılar. Hendek-Çukur-Kobani terör olayları yaşanırken HDP Eşbaşkanı olan ve hepsinde de azmettiricilik yaptığı her şeyiyle delilli ve ispatlı olan Selahattin Demirtaş’ı savunanlar, bugün bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi nutukları atıyorlar" ifadesini kullandı.

MHP'li Çiçek, "Uğradığı saldırıda yaralanan Selçuk Özdağ’ın genel başkanı Serok Ahmet’e ne demeli? 'Siyasi terörle karşı karşıyayız' demiş… 846 kişinin ölümünden sorumlu terörist Demirtaş için 'serbest bırakın' diyen Serok Ahmet yine boyundan büyük laflar ediyor. Hukuk, adalet, demokrasi arıyorsanız 846 kişinin katilini nasıl serbest bıraktırmak için yırtınıyorsunuz? Evet, CHP etrafında yancı olan muhalefet buna cevap versin. Saldırıya uğrayan herkese 'geçmiş olsun' diyelim, yaşanan olayları hepimiz kınayalım. Ama 846 kişinin katili terörist Demirtaş için “Suçu nedir, niçin hapiste tutuyorsunuz, hemen serbest bırakın” diyen şeref ve haysiyet yoksunluğunuzun bize bir izahını yapın… Derhal yapın ki karşımızda nasıl bir ruh hastası muhalefet var, bunu anlayalım" yazdı.

Çiçek, "Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıda hukukun her boyutu işlesin, suçlular cezalandırılsın. Ama aynı zamanda 846 kişinin azmettirici katili olan terörist Demirtaş’ı öven bu haysiyetsiz muhalefetin başları da suç ve suçluyu övmekten yargılansın mı? Ne dersin muhalefet? Dilini yutma konuş… Öyle adalet, hukuk, demokrasi edebiyatı yapmakla olmaz. İki tokat, üç sopa yiyen için ortalığı ayağa kaldırıp, 846 kişinin katilini 'serbest bırakın' demek bu kadar basit olmamalı… Türkiye’de işte böyle garabet bir muhalefet vardır. Oysa bu garabeti yapmasalar, birinin kılına dokunulsa hukuk dendiğinde ne kadar anlamlı olur değil mi?" görüşünü savundu.