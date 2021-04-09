DEVA Partili Yeneroğlu’ndan ‘diktatör’ çıkışı: Yokmuş gibi mi yapalım, aksini iddia ettirmek de diktatörlüğün teyididir

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i aşağılamakla suçlarken, "'Diktatör' diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var... Farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalı, ama ülkemizin çıkarları için iş birliğine de hazır olmalıyız" açıklaması yapmasına ve AKP'den gelen tepkilere değindi. "Diktatör" kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamına değinen Yeneroğlu, "TDK sözlüğüne göre diktatör (1) bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan (2) zorba kimseye denir. İki nitelik de fazlasıyla var. Yokmuş gibi mi yapalım? Aksini iddia ettirmek de diktatörlüğün teyididir." değerlendirmesini yaptı.

Yeneroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "TDK'nın diktatör tanımı rahatsızlık oluşturmuş.Arkadaşlar özür diliyorum, ülkemizde tüm yetkiler tek kişide toplanmamıştır. İktidar denetime tabidir. Ayrıca herkes özgür; kimse suçsuz yere talimatla cezaevinde yatmıyor. Fikir ve basın özgürlüğü bizde nerdeyse sınırsız.. TDK sözlüğüne göre diktatör (1) bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan (2) zorba kimseye denir. İki nitelik de fazlasıyla var. Yokmuş gibi mi yapalım? Aksini iddia ettirmek de diktatörlüğün teyididir. Yoksa sadece İtalyan Başbakanı söyleyince mi rahatsız oluyorsunuz?" ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Draghi'ye tepki göstererek; "Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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