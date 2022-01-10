DEVA Partili Yeneroğlu'ndan Bakan Varank'a: Tüplü dalışa terörle mücadelede kullanılan askeri bir helikopter ile mi gittiniz?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Sivas’ın Gökpınar Gölü’nde yaptığı tüplü dalışı TBMM’nin gündemine getirdi. Yeneroğlu, Varank’tan tüplü dalışa Tunceli’de terörle mücadelede kullanılan bir askeri helikopterle gittiğine yönelik iddialara yanıt vermesini istedi.



DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun TBMM’ye sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"Askeri helikopterin tüplü dalışınız için tahsis edildiği iddia ediliyor"

“11 Temmuz 2021’de Sivas’ın Gürün ilçesi Gökpınar Gölü’nde gerçekleştirdiğiniz tüplü dalış ile alakalı olarak; Tunceli ili Ovacık ilçesinde bulunan ve terörle mücadele operasyonlarında kullanılan bir askeri helikopterin ve askeri personelin o gün için size tahsis edildiği, helikopterin Ovacık’tan havalanarak sizi Sivas’tan aldığı, sonra Gürün’e götürdüğü, burada tüplü dalış etkinliğini gerçekleştirmenizi beklediği ve dalış bittikten sonra sizi tekrar Sivas’a bıraktığı ve boş olarak görev yeri olan Ovacık’a döndüğü iddia edilmektedir. Kalekol savunmalarında havadan indirme görevleri icra eden ve her an göreve hazır olması gereken askeri helikopterin, askeri göreve ilişkin tahsis amacı dışında bir bakanın görev alanı içerisinde de olmayan bir tüplü dalış etkinliği için tam gün olarak kullanımına bırakıldığı iddiası kamuoyuna yansımıştır.”

Yeneroğlu, Varank’a şu soruları sordu: