DEVA Partili Yeneroğlu'ndan avukatlar günü mesajı: Yargı iktidarın kontrolünde, adalet işleyemez halde

AKP'den istifa etmesinin ardından Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisine geçen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisi adına 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ilişkin bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, yargının iktidarın kontrolünde olduğunu ifade eden Yeneroğlu, yüzlerce avukatın da cezaevinde olduğunu belirterek yargıya olan güvenin zedelendiğini ifade etti. Açıklamada, "Tüm bu sorunlar adaletin işleyemez hale getirildiği ülkemizde silahların eşitliği ve hakkaniyet ilkelerine zarar vermekte, hukuka ve adalete olan güveni zedelemektedir" denildi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ilişkin açıklamasında, “Türkiye'de avukatların ve baroların baskı altında olmadan mesleklerini özgürce icra etmesi, bağımsız ve tarafsız yargının, savunma hakkının ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ideali için hep birlikte daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini hatırlatıyor, tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Yeneroğlu, yargıya güvenin yeniden kazanılabilmesi için bağımsız ve tarafsızlığın tekrar sağlanması, savunma hakkına saygı duyulması ve avukatların haklarının güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Son dönemdeki hukuksuzluklar ve adil olmayan yargılamalar dikkate alındığında, iktidarın kontrolüne girmiş bir yargı ile hukuk devleti ilkesinin bağdaşmayacağı aşikardır" dedi.

Açıklamada ayrıca yeni tip Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler arasında acil olmayan duruşmaların ertelenmesi kararının olduğuna dikkat çekilerek "Devletimizin “Evde kal” uyarıları nedeniyle, bürolarını kapatmak zorunda kalan avukatlar ile yanlarında çalışan avukat ve stajyer avukatlar için ilgili Bakanlıkların acilen ekonomik önlemler alması gerekir. Bu bağlamda; kısa çalışma ödeneği olarak sağlanan geçici gelir desteğinin tüm sigorta ile çalışan avukatları kapsayacak şekilde düzenlenmesi, SGK prim borçları, beyanname, vergi ödeme vb. mükellefiyetlerin ertelenmesi, KDV oranlarının indirilmesi, CMK ve Adli Yardım ödeneklerinin acilen ödenmesi sağlanmalıdır" denildi.