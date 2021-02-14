DEVA Partili, stratejist Metin Gürcan, Gara'da naaşları bulunan 13 vatandaş hakkında konuştu: Siyasi ve askeri hedeflere ulaşıldı mı?

T24 Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekâtı'na ilişkin olarak, PKK tarafından alıkonulan 13 vatandaşın naaşlarına ulaşıldığını açıklamasının ardından DEVA Parti'li Metin Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nokta tarzı rehine kurtarma operasyonu şeklinde planlaması gereken operasyonun askeri ve siyasi hedefi neydi" dedi.

Uzun süredir askeri strateji konularında çalışmakta olan Gürcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu siyasi ve askeri hedeflere ulaşıldı mı? Operasyon bölgesi boşaltılacak mı, elde tutulacak mı? Hassas bölge Gara'da üs bölgeleri kurulacak mı? Operasyon batıya Şengal'e doğru genişler mi? Kafamda deli sorular..."

"Devlet yetkilileri adım atmadı"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, esir askerlerin yakınlarının kendisinden yardım istediğini belirterek, "Bir barış ortamı olsa belki o insanlar hayatta olurdu. Barış, hayat için her şeyi yapardım ama devlet yetkilileri böyle bir şeyi hiç düşünmedi, adım atmadı" diyerek iktidara tepkisini gösterdi.

TIKLAYIN | Millî Savunma Bakanı Akar: Gara’da 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı