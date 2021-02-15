DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na: Neden ‘Gara operasyonu geliyor’ tarzında yayınlar yapıldı?

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Gara operasyonuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Niçin bir kısım medyada aleni şekilde günler öncesinden itibaren ‘Gara operasyonu geliyor’ tarzında yayınlar yapıldı?" diye sordu.

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı şimdi DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevaplaması istemiyle TBMM'de verdiği soru önergesi şu şekilde:

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1- Kuzey Irak Gara bölgesinde düzenlenen operasyon en baştan itibaren bir Rehine Kurtarma Operasyonu olarak mı planlanmıştı? Şayet böyle planlandıysa operasyonda hayati derecede önemli sürpriz etkisini azaltan hava bombardımanları ve operasyonun hedefi ile ilgili dışarıya bilgi sızıntısına neden olabilecek Peşmerge kullanımına niçin ihtiyaç duyuldu? Niçin bir kısım medyada aleni şekilde günler öncesinden itibaren ‘Gara operasyonu geliyor’ tarzında yayınlar yapıldı?

2- Terör örgütü tarafından hürriyetinden yoksun bırakılan vatandaşlarımızın kurtarılması için yapılan risk değerlendirmesinde operasyon son çare olarak mı görüldü? Vatandaşlarımızı kurtaracak başka hal tarzları uygulanamaz mıydı?

3- Açık kaynaklara düşen bilgilere göre birliklerimiz Gara’dan çekildi. Bölgenin terör örgütü tarafından yeniden kullanılmasını engellemek için ne tür tedbirler alındı?

4- 9 Şubat günü, Harekâtın başladığı ifade edilen 10 Şubat 2021 Çarşamba günü için Sayın Cumhurbaşkanı Türk milletine bir müjde vereceğini vaat etmişti ancak bu müjde açıklanmadı. Bu müjde Gara Operasyonu ile ilgili miydi?

5- Sn. Savunma Bakanı operasyon sonrası yaptığı detaylı açıklamada şehit olan vatandaşlarımız arasında askerler varken niçin ‘sivil vatandaşlar’ tabirini kullandı? Eğer sivil vatandaşlarsa niçin asker şehitlerimiz hakkında Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınlandı? Bu asker şehitlerimiz için Savunma Bakanı niçin ‘sivil vatandaş’ tabirini kullanmayı tercih etti?

6- Operasyonunun siyasi ve askeri hedefi neydi? Günün sonunda elde edilen sonuç başarı mıdır, başarısızlık mıdır? Alınan risk ve 3 Özel Kuvvet personelimiz, 13 vatandaşımızın yani toplam 16 kişinin şehit olması, bazıları ağır 7-8 Özel Kuvvetçinin yaralanması ile neticelenen operasyondaki ödenen bedel karşılığında alınan sonuç başarı olarak tanımlanabilir mi?

7- 15.02.2021 tarihi itibariyle terör örgütü PKK'nın, hürriyetinden yoksun bıraktığı kaç vatandaşımız vardır?

8- Terör örgütü PKK’nın, hürriyetinden yoksun bıraktığı vatandaşlarımızın kaçı güvenlik personeli, kaçı sivildir?

9- Terör örgütü PKK tarafından hürriyetinden yoksun bırakılan kişiler hangi tarihte ve nasıl kaçırılmışlardır?

10- Hürriyetinden yoksun bırakılan vatandaşlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için nasıl bir politika izleyeceksiniz?

11- Vatandaşlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için başka ülkeler nezdinde girişimde bulundunuz mu, bulunacak mısınız?

12- Terör örgütü PKK tarafından hürriyetinden yoksun bırakılan vatandaşlarımızın ne zaman ailelerine kavuşacağını öngörüyorsunuz?