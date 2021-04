Erdoğan: Allah yolunda öldürüldüler, şehit oldular; biz şimdi kendimize bakalım kendimize, biz ne olacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe- Kartal-2 Harekâtı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu kardeşlerimiz teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bu güne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların ellerinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık" diyen Erdoğan, 13 kişinin yaşamını yitirdiği gün gerçekleştirilen operasyonu anlatarak, "Gel gör ki bunu başaramadık" dedi.

“Teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum” diyen Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın evvel Allah biz dimdik ayaktayız. Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Her fırsatta ve her zeminde terör gerçeğini anlatmayı ve herkesi izana davet etmeyi sürdüreceğiz. Verdiğimiz şehitlerin bizi kutlu mücadelemizden vazgeçireceği sanılmasın. Gençler rabbimiz ne buyuruyor? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. İşte mesele bu. Şimdi onlar Allah yolunda öldürüldüler, şehit oldular. Biz şimdi kendimize bakalım kendimize biz ne olacağız. Evet şehitlerimizin bizim geleceğimizi aydınlatan kılavuzlarımızdır. Onlar bizim gururumuz şerefimiz biz de onların izinden iz süreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Terör örgütlerine katılan gençlere sesleniyorum" diyerek, "Gelin bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun. Anneleriniz babalarınız kardeşleriniz sizleri Diyarbakır'daki o çadırda bekliyor. TC devleti samimi pişmanlık göstererek kendisine gelen her vatandaşına şefkatle muamele etmektedir. Unutmayın vakit daralıyor. Geç kalmadan kendinizi bu kirli yağıdan kurtarın" çağrısında bulundu.

Erdoğan sözlerinin devamında da, "Artık hiçbir ülke hiçbir kuruluş, yapı veya kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekâtlarını sorgulayamaz eleştiremez karşı duruş sergileyemez. Çünkü bu katliamı yapanlar güçlerini ve cesaretlerini kör bir Türkiye düşmanlarına destek verenlerden almaktadır" sözlerini kaydetti.

Öte yandan Erdoğan'ın Koronavirüs salgını sürerken gerçekleştirdiği Rize, Aksaray, Eskişehir ve Konya 7. İl kongreleri toplantısına katılan kalabalık için, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu" demesi dikkati çekti.

Erdoğan, ardından Rize'de yapımı süren havalimanı inşaatını anlattı. Erdoğan'ın burada Karadeniz şivesiyle konuşması salondakileri güldürdü.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız harekâtımızda şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz, bir kısmı beş ay bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bu güne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların ellerinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Gerek savunma bakanım, gerek MİT, gerek polis hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Bu sıra esnasında esirleri mağarada en köşe noktaya sıkıştırarak en son bunlardan bir tanesi ki Meclis'te biz bununla ilgili bir soruşturma genelgesi vererek bunun bütün detaylarını Meclis'te gündeme getireceğiz. Bu sabah Naci beyle bunun konuştuk .Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol."

ABD'ye: Bal gibi de PKK'nın, YPG'nin yanındasınız ve arkasındasınız

"İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce TIR bunlar tank getirdiler, mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristler de bizim güvenlik güçlerimizle orada savaştılar. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız, teröristlerin yanında yer almayacaksınız, eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız."

"Gel gör ki bunu başaramadık"

"Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın ülkemizin ihtiyaç duyduğu milletimizin bekası için gereken her hakerâtı kendi imkanlarıyla yürütebileceği seviyeye ulaşmasıyla Allah hamdolsun gurur duyuyoruz. Her geçen yıl daha da gelişen kabiliyetleri donanımı ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de bir piyon güç vardır. Son harekâtımızda bu gerçeği bir kez daha biz de gördük. Ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunlar alçak değil çukur, çukur. Çünkü alçaklık irtifadır. Onun için bunlara yakışanı tam oturtmamız lazım. Bölücü terör örgütü PKK'nın yıllar önce kaçırdığı, bunların içinde polis, asker var. Gel gör ki bunu başaramadık. Ve en sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi işte orada baktılar ki buradan kaçış, çıkış yok bunların sözde lider konumunda olanı şu anda Malatya'da bütün tetkikler yapılıyor, hatta arkadaşlarla istişaresini yaptık aileleri bizzat gelip görsünler dedik. Aileleri de gelip görmek suretiyle Malatya morgunda bunlar onlara gösterilerek teslimi yapıldı. Bu masumların kanı Irak veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösterir olursa olsun terör örgütüne destek çıkan herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözüm kendi ülkelerinde elinde çakı olan herhangi birisini bile potansiyel terör tehdidi olarak görenleridir. Diyor ya parlamentodaki uzantıları 'Ellerinde çakı bile yoktu' diye. Bu sözüm medya ve sosyal medya dahil, her platforma teröre sempati besleyen hatta bunun imasını dahi yapanlara karşı en sert tedbirleri dahi uygulamaktan kaçınmayanlaradır. "

Kılıçdaroğlu'na: Kimlerle birlikte olduğunu iyi öğreneceksin

"Bay Kemal bunları iyi öğren. Biz kimin nerede ne yaptığını iyi biliyoruz. Sen de istesen de istemesen de öğreneceksin. Bu sözüm yanına aldığın paydaşlarınla Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri kimlerle birlikte olduğunu iyi öğreneceksin. Bu sözüm toplum huzurunu ülke güvenliğini milli çıkarlarını tehdit eden her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm terör örgütü uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlaradır. Bu sözün TC mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp terör örgütlerinin propaganda aygıtların a dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Hepiniz bu 13 masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Üstelik bu aynı terör örgütünün ilk katliamı da değildir."

"Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı, iyi tanı"

"Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı. İyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Bunlar 1987’de Mardin Pınarcık’ta 16’sı çocuk, parlamentoda uzantılar var ya orada zaman zaman değişik tonda açıklamalar yapıyorlar, 6’sı kadın 30 kişiyi, Siirt Eruh’ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. Bunlar 1990’da Şırnak Güçlükonak’ta 27 sivili, 1991’de Midyat’ta 19 sivili, 1992’de yine Bitlis’te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar İstanbul2d Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarında ve Anafartalar ve Güvenpark'ta ayrım yapmaksızın tüm sivilleri hedef alanlardır. Bunlar Diyarbakır'ın tanışık mahallesinde bir kamyon dolusu bombayı patlatanlardır. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül'ün Batman Kozluk'ta öğretmen Aybüke Yalçın'ın Necmettin Yılmaz'ın katilleridir. "

"Allah yolunda öldürüldüler, şehit oldular; biz şimdi kendimize bakalım kendimize, biz ne olacağız"

"Hiç endişeniz olmasın evvel Allah biz dimdik ayaktayız. Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Her fırsatta ve her zeminde terör gerçeğini anlatmayı ve herkesi izana davet etmeyi sürdüreceğiz. Verdiğimiz şehitlerin bizi kutlu mücadelemizden vazgeçireceği sanılmasın. Ne diyor şair 'vurulur tertemiz alnından yatıyor, bir hilal uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor!' Gençler rabbimiz ne buyuruyor? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. İşte mesele bu. Şimdi onlar Allah yolunda öldürüldüler, şehit oldular. Biz şimdi kendimize bakalım kendimize biz ne olacağız. Evet şehitlerimizin bizim geleceğimizi aydınlatan kılavuzlarımızdır. Onlar bizim gururumuz şerefimiz biz de onların izinden iz süreceğiz. "