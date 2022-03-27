DEVA Partili Helün Fırat: Tiyatrolar masraflarını ödeyemez hale geldi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Tiyatro sahneleri faturalarını, maaşlarını, sahne masraflarını ödeyemez hale geldi" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helün Fırat, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı. Fırat, açıklamasında, "Bu şartlar altında tiyatroların ayakta kalmasını sağlayabilecek yegâne destek, devlet tarafından sağlanacak mali yardımlardır” dedi.

Fırat açıklamasında şunları ifade etti:

"Türkiye’de tiyatro sektörüne sağlanan mali desteklerin oldukça yetersiz kaldığı gün gibi açık"

"Tiyatro, geçmişten bugüne sanatın toplumsallaşmasında, anlam dünyamızın genişlemesinde ve en önemlisi insanların mutluluğu, refahı, sağlığı ve barışı için deneyimlerini sahneden bize aktaran sanatın en temel dallarından biri olmuştur. Antik Yunan döneminden bugüne değin, ülkemiz toprakları üzerinde de sürdürülen tiyatro geleneği, ülkemizde sanat alanının gelişiminde önde gelen bir sanat dalıdır. Ne var ki önce ifade özgürlüğünün kaybı, ardından pandeminin yıkıcı etkileri ve sonunda altından kalkmanın imkânsızlaştığı bir ekonomik darbe ile tiyatro sahneleri faturalarını, maaşlarını, sahne masraflarını ödeyemez hale geldiler."

Bu şartlar altında tiyatroların ayakta kalmasını sağlayabilecek yegâne destek, devlet tarafından sağlanacak mali yardımlardır. Ancak dünyadaki diğer örneklerle karşılaştırıldığında, Türkiye’de tiyatro sektörüne sağlanan mali desteklerin oldukça yetersiz kaldığı gün gibi açıktır. Bu süreçte sanatçılarımız, maalesef dünya çapında en düşük kamusal finans destek miktarları ile kendi kaderleri ile baş başa bırakıldılar. Birçok sanatçı, teknisyen ve zanaatkâr, zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte hayatlarını güçlükle idame ettirebildi; farklı mesleklere yönelmek zorunda kaldılar. Birçok sahne, açılmamak üzere perdelerini kapatmak zorunda kaldı.

DEVA Partisi olarak, teşkilatlarımızla 27 Mart Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde tüm ülkede gerçekleştireceğimiz faaliyetler ve ziyaretler ile tiyatrolar için yerelde ve ülke genelinde sonuç verecek doğru politikaların oluşturulması için bir çıktı yaratmayı hedefliyor, sonuna dek tiyatro emekçilerinin ve sahne işletmecilerinin yanında yer alıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.” (ANKA)