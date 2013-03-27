Dev-Sol davası 32 yıl sonra düştü

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 32 yıldır süren Devrimci Sol örgütü ana davasını da düşürdü. Hürriyet'in haberine göre, Daire, Dev-Yol’dan sonra 12 Eylül’ün en kritik davalarından olan Dev-Sol davasında da “olağanüstü zaman aşımı” nedeniyle düşme kararı verdi. Yargıtay, Devrimci Sol örgütünün kurucusu Dursun Karataş’ın dosyasını, vefat ettiği için ayırmıştı.

'1981’den bu yana sürüyordu'

1. Ordu Sıkıyönetim Mahkemesi’nde 1981’de başlayan ve 10 yıl sonra gönderildiği Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 yıl süren Dev-Sol ana davasında 39 sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 129 sanık beraat etmiş 999 sanığın davası ise zamanaşımdan düşmüştü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 5. ağır Ceza Mahkemesi’nin “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan verdiği cezaların temyiz istemlerini 8 Ocak’ta görüşüp karara bağladı. Davada, düşme-onama kararı verildi. Bu karar Yargıtay dosya sorgulama bölümüne de işlendi. Kararın, sanıklara önümüzdeki günlerde tebliğ edileceği bildirildi.