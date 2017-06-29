Dev siber saldırıya karşı ‘aşı’ geliştirildi

Güvenlik uzmanları, dün başta Ukrayna olmak üzere ABD'den Hindistan'a birçok şirketi olumsuz etkileyen fidye yazılımına karşı bilgisayarları koruyabilecek bir dosya geliştirdiklerini açıkladı. Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlarda oluşturulan bu dosya, virüsün sisteme girmesini değil ama yayılmasını engelleyebiliyor. Ancak uzmanlar, virüsün başka bilgisayarlara bulaşmasının önüne geçebilecek “kapama anahtarını” henüz bulamadı.

Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL Başkanı Rob Wainwright yazılımın, geçen ay 100’e yakın ülkeyi etkileyen WannaCry fidye yazılımına benzediğini ancak bu yazılımdan çok daha “sofistike” olduğunu açıkladı.

‘Aşı' nasıl yapılıyor?

Kullanıcılar bilgisayarlarında “perfc” adlı salt-okunur bir dosya açıp, dosyayı “C:Windows” konumuna yerleştirince, saldırıyı durdurabiliyor. Virüsün sistem içinde yayılmasını engelleyen “aşı” önlemi, güvenlik haberleri veren Bleeping Computer adlı internet sitesinde anlatıldı. Ancak bu yöntem sadece perfc dosyasının yaratıldığı bilgisayarı korumaya yetiyor. Yani henüz fidye yazılımının bilgisayarlara girişini durdurabilecek bir yol bulunamadı.

"Daha büyük bir siber daldırının habercisi" iddiası

Başta Ukrayna’nın devlet kurumları olmak üzere birçok küresel şirketi etkileyen son saldırının kimler tarafından yapıldığı ve gerçek amacı hâlâ bilinmiyor. Virüs Ukrayna’de devlet kurumlarının bilgisayar sistemlerinin çökmesine neden oldu. Küresel çaptaki birçok büyük şirketin sistemleri de virüsten etkilendi. Ancak korsanların istediği fidyenin 300 dolar gibi az bir meblağ olması, saldırının amacı hakkında çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Saldırının daha büyük bir siber saldırının habericisi olabileceği ya da siyasi bir mesaj vermek için yapılmış olabileceği iddiaları var.

Ukrayna Merkez Bankası, devlete ait enerji dağıtım şirketi Ukrenergo, uçak üreticisi Antonov, Çernobil Enerji Santrali, Rus petrol üreticisi Rosneft, Danimarkalı taşımacılık şirketi Maersk ve ABD’li tıbbi ürün şirketi Merck, saldırıdan etkilenen şirketler arasında.

Yazılımın adı 'Petrwrap'

Siber güvenlik uzmanları, son yazılımın, geçen ay ortaya çıkan ve 100’e yakın ülkeyi etkileyen “Wannacry” adlı fidye yazılımının kullandığı sistem açıklarını kullandığını belirtti.

Bilgisayar mühendisi Prof Alan Woodward, “Son yazılım geçen yıl ortaya çıkan bir fidye yazılımının bir benzeri gibi görünüyor. Siber hırsızlar, Adı Petya olan yazılımın, üstünden gelinebilen bazı zayıflıklarını 2017 başında onararak yazılımı yenilemişti. Yeni yazılımın adı Petrwrap” dedi.

Fidye yazılımı nedir?

Fidye yazılımı, uzun bir süredir siber hırsızların sıkça kullandığı bir yöntem. Bilgisayar korsanları bu yöntemle bilgisayarlara girip kısa sürede çok fazla kazanç sağlıyabiliyorlar. Ödemeleri, izi sürülmesi zor olan sanal para birimi Bitcoin sayesinde kolaylıkla alabiliyorlar. Farklı sanal fidye çeteleri arasında rekabet arttıkça da, zararlı kodlarını yayabilmek için yeni ve daha etkili yöntemler arayışına girdiler. Geçen ay etkili olan WannaCry yazılımı da ABD’nin istihbarat servislerinden Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından geliştirilen bir virüs aracılığıyla bulunmuş gibi görünüyor.