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Yaşam

Dev piton küçük çocuğu yuttu

13 yaşındaki çocuk, 7 metre büyüklüğündeki dev piton yılanının kurbanı oldu.

30 Mart 2010 03:00

T24 - 13 yaşındaki çocuk, 7 metre büyüklüğündeki dev piton yılanının kurbanı oldu.

Endonezya'da yaşanan korkunç olayın ardından, köylüler, 13 yaşındaki çocuğa saldırıp, öldüren dev piton için Sumatra Adası'nda av başlattılar.

Çocuğu neredeyse yutan 7 metrelik pitonun, bir tekstil şirketinin endüstriyel atıkları için kurulan su altı tünellerinde olduğuna inanılıyor.

Deli Serdang'daki su altı tünellerine girişler, halkı korumak adına dün yasaklandı.

Polis yüzbaşısı Joshua Tampubolon, ismi Mohammed Zakaria olarak açıklanan kurbanın, üç arkadaşıyla birlikte Tembung Nehri'nde yüzdüklerini söyledi.

O sırada bir delikten çıkıp çocuklara saldıran pitonun, Zakaria'yı neredeyse tamamen yuttuğunu, ardından bambu direklerle saldıran köylülerce kaçmaya zorlandığı bildirildi.
Mitra Husada Hastanesi'ne kaldırılan Mohammed, hastanede hayatını kaybetti.

Saldırıdan sağ kurtulan arkadaşlarından biri, Mohammed'in pitonla boğuşurken çok yorulduğunu ve bu yüzden kaçamadığını söyledi.

Yöre sakinleri, tünellerde otlar yakarak, sürüngenin daha kolay farkedilmesini sağlamaya çalışıyorlar.

Endonezya'da yetişen pitonlar, genelde en fazla altı metre uzunluğa ulaşıyorlar.

 
 

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