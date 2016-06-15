Dev mürekkep balığı sadece masallarda mı var?

Eskiden balıkçılar Kraken olarak bilinen bir dev mürekkep balığı hikayesi anlatırdı. Bu yaratık insanları gemilerden çekip denizin dibine sürüklüyordu.

Bugün bu dev mürekkep balığı hikayelerinin gerçek olduğunu biliyoruz. Balıkçıları çekip boğdukları kısmının olmasa da, en büyük omurgasızlar arasında yer aldıklarını en azından.

Peki bu dev mürekkep balıkları ne kadar büyüktür?

Dev mürekkep balığı dünyanın en gizemli hayvanlarından biri. 1639’dan bu yana Avrupa’da kıyıya vurdukları biliniyor. Fakat doğal ortamlarında görüntülenmeleri ancak 2004’te mümkün oldu.

Biyologlar bu mürekkep balığı türünün boyutları konusunda tartışmaya devam ediyor. Journal of Zoology adlı zooloji dergisinde yayımlanan bir araştırma kapsamında farklı veriler incelendi.

Bu canlıyı gemilerden gören insanların tanıklıklarına, kıyıya vurmuş mürekkep balığı ölçümlerine, hatta balinaların midesinde bulunan parçalara başvuruldu. Böylece toplam 460 dev mürekkep balığı esas alındı.

En büyük olduğu öne sürülen dev mürekkep balığı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Maldive adalarında görülmüştü ve boyu 53 metreyi buluyordu. Fakat bu tür anlatımlar abartı içerebileceğinden bunlardan yola çıkan ölçümlerin çoğu dikkate alınmadı.

Dev mürekkep balığı sudan çıktığında yumuşak dokusu elastik bir hal alıp doğal halinden daha uzadığı için ölçmesi de zordur. Bu tür etkenler de göz önünde bulunduruldu.

İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi’nden Dr Chris Paxton’a göre, bugüne kadar ölçülmüş en büyük mürekkep balığı gövdesi 2,79 m uzunluğunda.

“Bu mürekkep balığı 1879’da Yeni Zelanda’daki Cook Boğazı’nda görülmüş, ama toplam uzunluğu kayıtlara geçmemişti” diyor. Gövde uzunluğundan hareketle, kollarıyla birlikte toplam uzunluğunun 14,28 metre olduğu tahmin ediliyor.





Fakat bütün mürekkep balıklarının gövde oranları eşit olmadığından bu kesin bir rakam değil. Üstelik bundan daha da büyükleri de yakalanmayıp okyanusta olabilir.

“Dev mürekkep balıklarının her birinin farklı oranlarda olduğunu göz önünde bulundurursak 2,79 m gövdesi olan mürekkep balığının toplam uzunluğu 5,83 ila 27,53 metre arasında değişebilir” diyor Paxton.

Ancak bu rakamların kesin ölçümlere dayanmadığını, sadece tahmin olduğunu eklemeyi ihmal etmiyor. Ama olası bir tahmin.

Bazı hikayelerde dev mürekkep balıklarının okyanusta balinalarla bile kavgaya tutuştuğu anlatılıyor. İspermeçet balinalarının midesinde bulunan kalıntılar dev mürekkep balıkları avladıklarını gösteriyor. Fakat bazıları onların yakalayamayacağı kadar büyüktür.

Dişi ispermeçet balinaları 12 m civarındadır. Ancak 20 metreye ulaşan erkek balinalar dev mürekkep balıkları avlayabilir.