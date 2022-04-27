Dev kruvaziyer gemisi ‘Costa Venezia’ İstanbul’a yanaştı

Napoli şehrinden yola çıkan 8 bin yolcu kapasiteli 'Costa Venezia' isimli kruvaziyer gemisi Galataport’a demir attı.

İtalya'nın Napoli şehrinden yola çıkan 8 bin yolcu kapasiteli “Costa Venezia” kruvaziyer gemisi Galataport'a demirledi. 363 uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 22 kattan oluşan geminin her bir katı 4 futbol sahası büyüklüğünden oluşuyor. Yolcuları ile birlikte Akdeniz ülkelerini gezecek olan gemi son olarak seferini Türkiye'de sonlandıracak. Gemi 5 kıtadan yolcuları ile 3 Mayıs’ta İstanbul’dan ilk seferini başlatacak.

Türkiye'nin kruvaziyer turizm açısından ilk seferi olduğunu ifade eden Costa Grup ortağı AY Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, “Türkiye’ye şimdiye kadar kalıcı kruvaziyer gemi gelmedi. İstanbul’a dünyanın 5 kıtasından misafirlerimizi getireceğiz. Sadece Türkiye değil, Akdeniz ülkelerini de ziyaret edecekler. Kruvaziyer işinin henüz alt yapısı hazır değil. İspanya 6,5 milyon kruvaziyer yolcusu taşıyor. İnşallah hükümetimiz ile birlikte kruvaziyer turizmini canlandıracağız. Bununla beraber ilk olarak 1 milyon yolcu kruvaziyer üzerinden bekliyoruz” dedi.