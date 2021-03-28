Dev konteyner gemisi hâlâ kurtarılamadı; Süveyş Kanalı'nda 321 gemi bekliyor

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie, Mısır’daki Süveyş Kanalı'nda "Ever Given" adlı konteyner gemisinin karaya oturması sonucu oluşan deniz trafiğinde 321 geminin kanalı geçmek için beklediğini açıkladı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev konteyner gemisi Ever Given'ı kurtarma çalışmaları sürerken dünya ticaretinin kilit noktalarından Süveyş Kanalı'nda an itibariyle 321 geminin beklediği belirtildi.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie geminin karaya oturmasının ana nedeninin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar olmadığını, teknik sorun ya da insan hatası gibi başka faktörlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Kanalda geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik çalışmalarda en az 8 büyük römorkör ve kazı ekipmanı kullanılırken, şu ana kadar söz konusu çabaları başarısız oldu. Rabie, geminin hafifletilmesi seçeneğinin üzerinde durulduğunu söyledi.

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Cuma günü nakliyat şirketleri dünya ekonomisinin atardamarlarından biri olarak bilinen kanalda oluşan gemi trafiğini daha da kötüleştirmemek için gemilerine başka rotalar çizmeye başladı.