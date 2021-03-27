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Dünya

ABD, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiye yardım etmenin yollarını arıyor

27 Mart 2021 13:14

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, karaya oturarak Süveyş Kanalı'nı tıkayan 400 metrelik konteyner gemisine yardım etmenin yollarını aradıklarını söyledi.

Cuma günü Delaware'de konuşan Biden, "Elimizde birçok ülkenin sahip olmadığı sayıda ekipman ve kapasite var. Nasıl yardım edebiliriz inceliyoruz" dedi.

ABD Donanması, Biden'ın açıklamalarından kısa süre önce kanala bir su altı kazı ekibi gönderebileceklerini bildirdiklerini, yerel yetkililerden onay beklediklerini açıkladı.

Cuma günü nakliyat şirketleri dünya ekonomisinin atardamarlarından biri olarak bilinen kanalda oluşan gemi trafiğini daha da kötüleştirmemek için gemilerine başka rotalar çizmeye başladı. 

abdSüveyş kanalıgemi
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