Dev kamyona otomatik pilot!

Dünyanın en büyük kamyonu, dünyanın en büyük robotsu aracına dönmek üzere. Amerikan Carnegie Mellon Üniversitesi’nden bilgisayar bilimcilerle Caterpillar firmasının mühendislerinden oluşturulan ekip, 700 tonluk devasa kamyonları 240 ton ağırlık taşıyabilen maden işçilerine dönüştürülecek.



Dolu halde 940 tona yaklaşan metal, yakıt ve taş yığınını haraket ettiren 3,550 beygir güç üreten 24-valfli motoruyla saatte 67 kilometre hız yapabilen Caterpillar 797 her ne kadar en büyük olsa da, otomasyonla çalışan ilk kamyon olmayacak. Caterpillar’ın Japon rakibi Komatsu tarafından geliştirilen otomatik pilotlu kamyonlar bulunuyor ancak, bu kamyonların büyüklüğü ve taşıdığı yükler 797 kadar devasa değil.



Yüksek teknoloji sahibi cihazlar ve doğru yolda gitmesi için geliştirilmiş yazılımlarla donatılacak Caterpillar 797, yönünü bulmak için GPS verisinden yararlanacak. Lazer alan tarayıcıları sayesinde kamyonun yolu üzerinde bulunan engelleri hissederek karar verecek otomatik pilotu sayesinde, kamyonlar daha güvenli bir maden işçiliği hizmeti verecekler.



Tamamen otomatikleştirilmiş maden kamyonları, hem bakım giderlerini azaltacak hem de verimliliği arttıracak. Her ne kadar bir çok işlemi kendi başına yapıyor olsalar da, tamamen otomatik hareket eden kamyonlar bir operatör tarafından sürekli olarak kontrol edilecek. 10 yıl içerisinde madencilik sektörünün büyük bir kısmının otomasyon sayesinde daha güvenli bir çalışma ortamı sunacağını açıklayan araştırmacılar, denetim ve operasyonun yürütülmesi için insan emeğinin her zaman var olacağını düşünüyorlar.