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Kültür-Sanat

Dev kadro başarı getirmedi

Kadrosunda Harrison Ford ve Gary Oldman ile genç yıldız Liam Hemsworth’u barındıran 'Paranoia', gişede hüsran yaşadı

19 Ağustos 2013 16:50

Sinema tarihinin en büyük hasılat rekorlarına imza atan yapımların dev isimleri Harrison Ford, Gary Oldman ve Liam Hemsworth, bu yıl izleyiciyle buluşan 'Paranoia' için bir araya geldi. Fakat sonuç hiç de bekledikleri gibi olmadı. Yapım bütçesi 40 milyon dolar olan film, gişe hasılatıyla 2013’ün en başarısız filmlerinden birisi oldu.
ntvbmsnbc'nin rakamlarına göre, ABD'de gösterime girdiği hafta 2 binin üzerinde sinemada izleyiciyle buluşan 'Paranoia', ilk üç gününde yalnızca 3,5 milyon dolar hasılat elde etti.
Robert Luketic’in yönetmenliğini üstlendiği yapım, Harrison Ford’un kariyerinde yaşadığı en büyük ilk hafta başarısızlığı oldu.
Filmin başrollerini paylaşan Harrison Ford 'Star Wars' ve 'Indiana Jones', Gary Oldman 'Harry Potter', Liam Hemsworth ise 'Açlık Oyunları' gibi Hollywood tarihinin en çok ses getiren yapımlarına imza atmışlardı.

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