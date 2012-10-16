Dev gözün hangi canlıya ait olduğu belli oldu

ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kentinin sahilinde geçtiğimiz hafta bulunan ve bilim dünyasını şaşkına çeviren dev mavi gözün sırrı çözüldü. Uzmanlar, yapılan analizlerin ardından iki avuca sığacak kadar büyük olan gözün bir kılıçbalığına ait olduğunu tespit etti.

Dev mavi göz, Pompano Kumsalı’nda yürüyüş yapan Gino Covacci tarafından bulunmuştu. Covacci, ilk başta ne olduğunu anlamadığı gözü tekmeleyerek suya geri atmış, gözün dalgalarla tekrar kumsala vurmasının ardından ne olduğunun farkına varmıştı. Mavi göz, Florida’daki Balık ve Vahşi Doğa Koruma Komisyonu tarafından inceleme altına alınmıştı.

Uzmanlar, kısa zamanda tüm dünyanın ilgisini çeken küre şeklindeki gözün üzerindeki düz kesiklerin, bir balıkçı tarafından oyulduğuna işaret ettiğini belirtti. Gözü oyulan canlının ise çok büyük olasılıkla bir kılıçbalığı olduğu ifade edildi.

Gözün bir şekilde suya düşmesi veya balıkçı tarafından tekneden atılması, gözün dalgalarla kıyıya vurmasına, ardından sahilde yürüyüş yapan biri tarafından bulunmasıyla sonuçlandı. Bu noktadan sonra herkesin sorduğu soru, gözün hangi canlıya ait olduğuna yönelikti.

Florida Balık ve Vahşi Doğa Koruma Komisyonu sözcülerinden Kevin Baxter, NBC News’a yaptığı açıklamada, “Böyle bir durumla karşılaşmak son derece olağandışı” yorumunda bulundu. Komisyon, geçtiğimiz hafta Perşembe günü bulunan gözün hangi canlıya ait olduğunu tespit edebilmek için, deniz canlılarına ait binlerce fotoğrafı inceledi. Komisyon, Facebook ve Flickr sayfalarında, yapılan analizler hakkında bilgi paylaştı.



Bilim insanları, balinadan dev ahtapota kadar birçok canlının gözün sahibi olacağını öne sürmüş olsa da, ilk günden akıllara gelen en büyük aday kılıçbalığıydı. Bu iddiayı kesinleştirmek için genetik testler yürütmekte olan araştırmacılar, şu açıklamayı yaptı:

“Florida’nın güneyindeki kumsalda geçtiğimiz hafta bulunan göz üzerinde yapılan araştırmalarda, Balık ve Vahşi Doğa Koruma Komisyonu araştırmacıları olarak, gözün bir kılıçbalığına ait olduğunu düşünüyoruz. Bu tespiti doğrulamak için genetik test düzenlenecek... Deniz biyologları, göz üzerinde yaptıkları incelemelerde, gözün rengi, büyüklüğü, yapısı ve kenarındaki kemik yapısı dolayısıyla bir kılıçbalığına ait olduğunu düşünüyor.”

Komisyon adına yukarıdaki açıklamayı yapan St. Petersburg Balık ve Vahşi Yaşam Araştırma Merkezi’nden Joan Herrera, “Gözün etrafında yer alan kesikler, gözün bir balıkçı tarafından yerinden çıkarıldığı izlenimini veriyor” dedi.

Herrera, “Göçmen bir balık olan kılıçbalığı, suyun 600 metre derinliğine kadar yaşayabiliyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin verdiği bilgiye göre, Atlantik Okyanusu’ndaki kılıçbalıklarının ağırlığı 500 kiloyu bulabiliyor. Bu balıklar çok çeşitli balık türleri ve omurgasız canlıyla besleniyor” dedi. (ntvmsnbc)