ABD sahiline dev bir 'göz' vurdu

ABD’nin Florida eyaletinde kıyıya vuran ‘dev bir göz’ uzmanları şaşkına çevirdi. Deniz biyologları, mavi renkli gözün hangi deniz canlısına ait olduğuna dair kesin bir fikir üretebilmiş değil.

Fort Lauderdale kentinin kuzeyinde kalan Pompano Beach’de kıyıya buran dev ve gizemli göz, uzmanların kafalarını bir sürü soru işaretiyle doldurmuş durumda. Çarşamba günü kumsalda rutin yürüyüşlerinden birini yapan Gino Covacci tarafından bulunan gözün, hangi canlıya ait olduğu bilinmiyor. Bazı uzmanlar, denizlerdeki kirliliğin, varlığından haberimizin olmadığı canlıların ortaya çıkmasına yol açtığını bile öne sürüyor.

İki avucu dolduracak kadar büyük olan gözün hangi canlıya ait olduğunu anlamaya çalışan ABD Balık ve Vahşi Doğa Koruma Komisyonu’nun sözcüsü Carli Segelson, “Gözü inceleme şansı buldum. Bir beyzbol topundan daha büyük... Açıkçası çok güzel bir göz” dedi.



Buzdolabında saklandı



Gözü bulan kişi olan Covacci, yerel gazetelerden Sun Sentinel’e yaptığı açıklamada, “gözün dalgaların üzerinde gidip geldiğini, ne olduğunu ilk başta anlamadığı küre şeklindeki cismi tekmelediğini, ancak kürenin geri geldiğini” ifade etti.

Covacci, daha sonra ne olduğunu fark ettiği gözü plastik bir poşete koyduğunu, eve gittiğinde de buzdolabında sakladığını söyledi. Covacci, “Çok, çok tazeydi... Ben poşete koyarken üzerinde hala kan vardı” dedi.

Covacci, gizemli gözü buzdolabına kaldırdıktan sonra polisi aradı ve polis aracılığıyla Florida Balık ve Vahşi Doğa Koruma Komisyonu’yla temas kurdu.



Rengi sahibini belli edebilir



Komisyonun sözcüsü Segelson, gizemli gözün sahip olduğu mavi rengin, hangi canlıya ait olduğunu gösteren ipucu taşıyabileceğini söyledi. Segelson, “Belli tür balıkların gözleri mavi renk oluyor” dedi.

Bazı uzmanlar, gözün dev bir mürekkep balığı veya kılıçbalığına ait olabileceğini düşünürken, birçokları mürekkep balığı ile ahtapot olasılığını gözden çıkarmış durumda. Bunun sebebi, “gözün etrafında kemik yapısı olduğunun fark edilmesi.” Ancak ahtapot ve mürekkep balığı omurgasız hayvanlar olarak biliniyor.

Uzmanların cevaplamaya çalıştığı bir diğer soru, dev mavi gözün nasıl olup da kıyıya vurduğu. Bir olasılık, bir balıkçının yakaladığı balıkları temizledikten sonra artıkları denize boşaltırken gözü de suya düşürmüş olması.

Segelson, en son olasılığa değinirken, “Florida kumsallarına her zaman ilginç şeyler vurur” diyerek güldü.