Detoks ‘şehir efsanesi’ mi?

Bilim insanları, vücudun toksinlerden arındırılmasına yaradığı iddiasıyla satılan "detoks" ürünlerinin böyle bir fayda sağladıklarına somut bir kanıt olmadığı konusunda uyardı.



İngiliz hayır kuruluşu "Sense About Science", şişe suyundan yüz temizleme jeline 15 ürünü kapsayan bir değerlendirme sonrası, bu ürünlerin birçoğunun detoks iddialarının anlamsız olduğunu bildirdi.



Vakıf, yoğun gıda ve içki tüketiminin görüldüğü Noel ve Yılbaşı dönemi sonrası vücudun dinlenebilmesi için zaten sağlıklı beslenmenin ve iyi uykunun tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.



Uzmanlar bu dönemde insanların detoks adı altında satılan ürünlere yöneldiklerine dikkat çekiyorlar.



Araştırma kapsamında, vitaminlerden şampuanlara, detoks plasterlerinden vücut fırçalarına kadar detoks yaptığı iddia edilen ürünlerin ardındaki şirketler ve bu şirketlerin kullandıkları, ama aslında bilimsel bir değeri bulunmayan ifadeler ele alınmış.



İncelenen şirketlerde, örneğin detoks tanımını aynı şekilde kullanana rastlanmadığı belirtiliyor.



Saygın Oxford İngilizce sözlüğünün tanımına göre "detoks", toksik maddelerden arınma anlamına geliyor.



Bilim adamları, vakaların çoğunda, üreticiler ve perakendecilerin, temizleme ya da fırçalama gibi işlemlerin çoğunu "detoks" diye adlandırdıklarını itiraf etmek durumunda kaldıklarını söylüyorlar.



Araştırmacılar, özellikle bazı detoks diyetlerinin de sağlık açısından sakıncalarına dikkat çekerken, bu tür diyetlerin genellikle para israfından başka bir şey olmadığı konusunda da uyarıyorlar.



Reklam Standartları Kurumu ise herhangi bir şikâyette bulunulması halinde her tür iddiayı ele alacaklarını bildirdi.



(AA)