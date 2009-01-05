T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Detoks ‘şehir efsanesi’ mi?

Bilim insanları, "detoks" ürünlerinin işe yaradığına dair somut kanıt olmadığına dikkat çektiler.

05 Ocak 2009 02:00

Bilim insanları, vücudun toksinlerden arındırılmasına yaradığı iddiasıyla satılan "detoks" ürünlerinin böyle bir fayda sağladıklarına somut bir kanıt olmadığı konusunda uyardı.

İngiliz hayır kuruluşu "Sense About Science", şişe suyundan yüz temizleme jeline 15 ürünü kapsayan bir değerlendirme sonrası, bu ürünlerin birçoğunun detoks iddialarının anlamsız olduğunu bildirdi.

Vakıf, yoğun gıda ve içki tüketiminin görüldüğü Noel ve Yılbaşı dönemi sonrası vücudun dinlenebilmesi için zaten sağlıklı beslenmenin ve iyi uykunun tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Uzmanlar bu dönemde insanların detoks adı altında satılan ürünlere yöneldiklerine dikkat çekiyorlar.

Araştırma kapsamında, vitaminlerden şampuanlara, detoks plasterlerinden vücut fırçalarına kadar detoks yaptığı iddia edilen ürünlerin ardındaki şirketler ve bu şirketlerin kullandıkları, ama aslında bilimsel bir değeri bulunmayan ifadeler ele alınmış.

İncelenen şirketlerde, örneğin detoks tanımını aynı şekilde kullanana rastlanmadığı belirtiliyor.

Saygın Oxford İngilizce sözlüğünün tanımına göre "detoks", toksik maddelerden arınma anlamına geliyor.

Bilim adamları, vakaların çoğunda, üreticiler ve perakendecilerin, temizleme ya da fırçalama gibi işlemlerin çoğunu "detoks" diye adlandırdıklarını itiraf etmek durumunda kaldıklarını söylüyorlar.

Araştırmacılar, özellikle bazı detoks diyetlerinin de sağlık açısından sakıncalarına dikkat çekerken, bu tür diyetlerin genellikle para israfından başka bir şey olmadığı konusunda da uyarıyorlar.

Reklam Standartları Kurumu ise herhangi bir şikâyette bulunulması halinde her tür iddiayı ele alacaklarını bildirdi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24