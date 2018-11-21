Destici'den Dekan Karalı'ya eleştiri: O makama yakışmadı

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı\'nın \"Seçimlerde kadınlara oy vermeyeceğim\" açıklamasına tepki gösterdi. Destici, \"Gerçekten yakışmadı. O makama ulaşmış birisi neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu, gerçekten bunun da cevabını vermesi gerekir. Türkiye\'de biz kadınlarımızın iş hayatı ve siyasete katılmasında uğraşırken böyle bir açıklama şık olmadı\" dedi.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında ülke ve dünya gündemini değerlendirdi. Suudi Arabistan\'ı eleştiren Destici, \"Suudi Arabistan; ABD ve İsrail\'e boyun eğerek, İslam ülkelerinde kan akıtmayı devlet politikası haline getirmiştir. Önce kendi devleti içinde yarattığı kaos, sonra da bölge ülkelerini felakete sürükleyen hamleler yapması bu görüşümüzü doğrular niteliktedir\" diye konuştu.

\'ÖLÜM, YIKIM, BÖLME VE YOK ETME ÜZERİNE KURULU PLANLAR\'

Destici, Yemen\'de yaşanan iç savaştan dolayı 18 milyon insanın kıtlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek şunları söyledi:

\"Türkiye\'yi de pervasızca \'şer odağı\' olarak nitelendirmektedirler. Yakın bir zamanda, terör örgütü PKK/PYD/YPG\'yi fonlamalarını da unutmuş değiliz. Hepsi ölüm, hepsi yıkım, hepsi bölme, hepsi yok etme üzerine kurulu planlardır. Fakat Cemal Kaşıkçı cinayetinde hesapları tutmamıştır. Tabiri caizse Suudi Arabistan bu kez baltayı taşa vurmuştur. Dünya kamuoyu nezdinde adları, \'reformculuk\'tan, \'katil\'e evirilmiştir. ABD Başkanı\'nın ise bu konudaki ilk açıklamaları, cinayetin üstünü örtmek için canhıraş yapılan açıklamalar olmuştur. Cinayette parmağı bulunan ABD\'nin Başkanı Trump, timsah gözyaşları eşliğinde \'Kaydı duymak istemedim, dinlemek için bir sebebim de yoktu. Oldukça şiddet dolu, vahşice ve berbattı\' diyerek hepimizin gözlerini yaşartmıştır.\"

\'ORTA DOĞU\'NUN KADERİNİ YENİDEN BELİRLEYECEK OLAY\'

Cemal Kaşıkçı cinayetinin Orta Doğu\'nun kaderini yeniden belirleyecek olay olduğunu belirten Mustafa Destici, \"Bu arada, dün Trump yeni bir açıklama yapmıştır ve cinayet emrini prensin vermiş olacağına işaret etmiştir. Ardından bu açıklamayı yapmamış gibi davranıp, prensle G-20 zirvesinde görüşebileceğini belirtmiştir. Buradan anladığımız ise Trump\'ın prensle olan pazarlığı henüz bitmiş değildir. Biz bu kuyrukları tutmuşken, bilgisi, belgesi, ses kaydı ve görüntüsü her şey elimizdeyken, bu davanın üstünü kimsenin örtmesine izin vermemeliyiz. Çünkü bu, sadece muhalif bir gazetecinin sesinin kesilmesi değil, dengeleri tamamen değiştirecek ve Orta Doğu\'nun kaderini yeniden belirleyecek bir olaydır\" diye konuştu.

\'ZAMLAR, DOLAR ARTIŞI ORANINDAN DAHA FAZLA\'

Ekonomiyle ilgili de konuşan Destici, \"Ekonomi üzerinden ülkemizi dize getirmeyi hedefleyen planların büyük bölümünü bertaraf etmiş bulunmaktayız\" ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Fakat bunun yanı sıra, dolar manipülasyonları ve ülkemize uygulanan bazı yaptırımlar ekonomimizin kırılganlığını açığa çıkarmıştır. Bunun sonucunda, ekonomi politikalarımızda süratle değişime gitmemiz ve daha sağlam temellere oturmuş bir planda ilerlememiz gerektiğine karar verilmiştir. Ancak görüyoruz ki doların artması ile yapılan zamlar, dolar artış oranından daha fazla olmuştur. Doların düşmesiyle de fiyatlarda bir değişim olmayışı apaçık ortadadır.\"

\'ASGARİ ÜCRET 2 BİN TL OLMALIDIR\'

Asgari ücretle geçinen vatandaşların bu iniş çıkışlardan yorgun düştüğünü belirten Destici, \"Bu nedenle asgari ücretin bu koşullara göre düzenlenmesi gerekmektedir. Türk-İş\'in Ekim ayı verilerine göre açlık sınırı 1919 TL olarak belirlenmiştir. Yani asgari ücretin 2 bin TL\'nin altında olmamasını teklif ediyoruz\" dedi.

\'MAKAMA YAKIŞMADI\'

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı\'nın \"Seçimlerde kadınlara oy vermeyeceğim\" açıklamasına da tepki gösteren BBP Lideri Mustafa Destici, şunları kaydetti:

\"Biliyorsunuz Türkiye\'nin gündeminde bir dekanın \'kadın olana oy veremem\' cümlesi var. Gerçekten yakışmadı. O makama ulaşmış birisi neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu, gerçekten bunun da cevabını vermesi gerekir. Türkiye\'de biz kadınlarımızın iş hayatı ve siyasete katılmasında uğraşırken böyle bir açıklama şık olmadı.\"

\'OLUMLU BULUYORUZ\'

Bir gazetecinin, \'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli\'nin görüşmesine ilişkin değerlendirmeniz nedir?\' sorusuna ise Destici, \"Biz bu ittifakın sürmesi gerektiğini ifade etmiştik. Görüşmelerin kesildiği günlerde de bunu doğru olmadığını dile getirmiştik. Yerelde de ittifakın sağlanmasının ülkemizin hayrına olacağını ifade etmiştik. Bu davetin sonuç bulmuş olmasını olumlu buluyoruz. İnşallah görüşmeden ülkemiz adına iyi sonuçlar çıkar\" diye cevap verdi.



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