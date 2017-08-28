Destici, yeni üyelere rozetlerini taktı

ESKİŞEHİR, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir\'de partiye yeni katılan 300 kişi için düzenlenen törene katıldı. Yeni üyelere rozetlerini takan Destici, çok sayıda kadının olmasından memnunluk duyduğunu söyledi.

BBP Eskişehir İl Başkanlığı\'nda düzenlenen yeni üyelerin rozet takma törenine Genel Başkan Mustafa Destici de katıldı. Destici, yeni üyelerin çoğunlunun genç ve kadın olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, \"Kadınlarımız olmadan başarılı olmamız, başarılara ulaşmamız mümkün değil. Kadınları güçlü bir şekilde partimizde görmek istiyoruz. Kadınlarımızın da gençlerimizin de problemleri de var. Bunları en çok gündeme getiren parti biziz. Kadınlarımıza yönelik projelerimizi kadınlarımız vasıtasıyla anlatacak bu yolla ulaşmanın daha kolay olduğunu inanıyoruz. Ayrıca 18 yaş, sadece oy kullanma değil aynı zamanda seçilme yaşı oldu. Eskişehir\'de genç nüfusu çok yoğun. Eğitim şehri. Gençlerimize burada ulaşmanın ve gençlere önem veren gençlik hareketi olan bir partiyiz. Gençleri bilim ile donatılmış maneviyat ve ahlak diyen eğitim diyen bir partiyiz. Eğitim sorunları var, sorunu çözmeden diğer problemleri çözmek de zordur. Gençlere daha çok önem vereceğiz\" dedi.

\'SENDİKA MEMURA İHANET ETMİŞTİR\'

Memura ve emekliye verilen zammın adaletsiz olduğunu kaydeden Destici, \"Eskişehir, emeklilerin en fazla yoğun olduğu bir şehirdir. Emeklilerin sendikaları var ama toplu sözleşme hakkı yok. Sendikanın aldığı hakla yetiniyorlar. Açlık sınırının altında maaşla yaşamaya çalışıyorlar. Memur sendikaları ile maaş artışı zammı memurun lehine olmadığı şekilde sonlandı. Memurumuz bunu hak etmiyor. Enflasyonunun yüzde 10 olduğu, bankaların en düşük ev kredisini bile yüzde 12 olduğu bir dönemde böyle bir zam adaletsiz ve gayri vicdandır. Bunu kabul eden sendika ve konfederasyon memura ihanet etmiştir, memuru yolda bırakmıştır. İnşallah memur bunun hesabını soracaktır\" dedi.

\'TERÖRLE MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUZ\'

Terörle mücadeleyi desteklediklerini vurgulayan Destici, \"Terörle ile ciddi bir mücadele var bunu sonuna da destekliyoruz. Suriye\'nin kuzeyinde PKK\'nın ABD\'nin desteği ile kendine bir alan oluşturduğu ve devlet kaideleri kurduğunu biliyoruz. Hiç kimse duyarsız kalamaz, kalanları uyarmak bizim boynumuzun borcudur. Irak\'ta Türkmenlerin, Arapların birlikte yaşadığı alanda, yeni bir devlet kurma hayali boşa çıkarılmalıdır. Bu bölgede yüzyıllardır Türkmen Araplar kardeşçe yaşıyor burada toprak bütünlüğünü korumak zorundadır\" diye konuştu.

Mustafa Destici, konuşmasından BBP Eskişehir İl teşkilatına katılan yeni üyelere \'hoş geldiniz\' diyerek rozetlerini taktı.

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