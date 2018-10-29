Destici: Türk milleti, Türk ve Müslüman alemine sahip çıkmaya devam edecek

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, Türk milletinin, Türk ve Müslüman alemine sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti.

BBP Lideri Mustafa Destici mesajında, terör, ekonomi ve dış politika üzerinden oyunlar kurularak Türkiye’nin dört bir yandan zora düşürüldüğünü kaydetti. Türk milletinin diline, dinine, bayrağına, toprağına ve tüm Türk ve Müslüman âlemine sahip çıkmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğini belirten Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"Büyük Birlik Partisi olarak, Cumhuriyetimizin 95’inci yılını büyük bir onur ve mutluluk ile kutlarken, vatanımız ve tüm Türk İslam alemindeki mazlumlar için sorgulanması, mücadele edilmesi gereken her şey için ‘vicdanların sesi’ olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yinelemek isterim. Bu düşüncelerle, şehit kanıyla sulanan, ay yıldızlı bayrağına ilham olan, vatan nöbetinde şahadet şerbetini içen tüm aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.\"