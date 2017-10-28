Destici: Türk lafından gocunmak ve bunu ırkçılık olarak nitelemek yanlıştır

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Evet, Tek millet. Ama o milletin adı; Türk milletidir. Tek bayrak ama o bayrağın adı; Türk bayrağıdır. Türk lafından gocunmak ve bunu ırkçılık olarak nitelemek yanlıştır\" dedi.

Ankara Aydınlar Ocağı\'nın 46\'ncı Şurası\'na katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı konuşmada Türk milliyetçiliğinin önemine vurgu yaptı. Türk milliyetçiliği tanımının kapsayıcı ve eşitlikçi olduğunu kaydeden Destici şunları söyledi:

\"Bizler Türk milliyetçisiyiz. Ve Türk Milliyetçiğini; milletimizin derin hayat felsefesini yansıtan bir düşünce sistemi olarak görmenin yanında, sarsılmaz inanç değerlerimizle örülü bir medeniyet tasavvuru ve kültürü olarak görüyoruz. İpini koparmış ve saldırganlaşmış odakların ve küresel haydutların en etkili panzehiri, aynı zamanda vatanseverliğimizin mihenk taşı olan Türk milliyetçiliğidir. Dahili ve harici bedhah ve düşmanlarımızın hak tanımazlığının ve saldırganlığının kaynağını kurutacak. Ve en önemlisi bu tasallutların yayılmasını önleyecek en başarılı ve etkili güç kaynağı Türk milliyetçiliği davamızdır. Evet, tek millet ama o milletin adı Türk milletidir. Evet, tek bayrak ama o bayrağın adı Türk bayrağıdır. Türk lafından gocunmak ve bunu ırkçılık olarak nitelemek yanlıştır. Malumunuz, modern demokratik ülkelerin anayasalarının çoğunluğunda; o ülkenin vatandaşları, o ülkenin adı ve sembolleri, kurucu ve tarihî büyük unsurun ve kitlenin adıyla anılmaktadır. Söz gelimi İspanyol anayasasında İspanya vatandaşları \'İspanyol\', Fransız anayasasında \'Fransız\' olarak anılır. Ve buna uygun olarak, bugüne kadarki anayasalarımızda da Türkiye Cumhuriyeti\'nin bütün vatandaşları, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, aynı şekilde, Türk olarak anılmıştır. Türk addedilmesinin de normal ve tabiî olarak görülmesi gerekirken, bu düşünceye aykırı düşünce üretenlerin bundan duydukları rahatsızlık kabul edilebilir bir şey değildir. Ayrıca bu kadim tanım, ideolojik bir terminoloji ürünü de değildir. Kapsayıcı ve eşitlikçi bir tanımdır.\"

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