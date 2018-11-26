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Politika

Destici: Milletimizin başı sağ olsun

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Milletimizin başı sağ olsun" dedi

26 Kasım 2018 18:45

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sancaktepe\'deki helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada \"Milletimizin başı sağ olsun\" dedi.
Sancaktepe\'deki helikopter kazasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan BBP Lideri Destici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
\"İstanbul Sancaktepe\'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan dört Mehmetçiğimize Allah\'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşimize Rabbimden şifa dileriz.\"

 

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