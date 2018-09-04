Destici: Millet krizin bedelini ödemeye başladı, gizli ve açık zamlar yapılıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Mustafa Destici, 2019'daki yerel seçim için ittifak yapıp, yapmayacaklarına ilişkin "Yasal olarak şu anda yerel seçimlerle ilgili bu, mümkün değil; ama bir gönül ittifakı olabilir mi, elbette olabilir" dedi. Krizin bedelini millettin yavaş yavaş ödemeye başladığını belirten Destici, "Zamlar peşi sıra gizli ya da açık uygulanmaya başladı" diye konuştu.

Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü kutlama etkinliklerine katılmak üzere kente gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin il binasında basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin ambargosunun soncu Türkiye'nin krizle karşı karşıya olduğunu kaydeden Destici, "Milletimiz bunun ağır bedelini yavaş yavaş ödemeye başladı. Zamlar peşi sıra gizli ya da açık uygulanmaya başladı. Tabii bu bir taraftan vatandaşın belini bükerken öbür taraftan da üretime ağır darbeler vurmaya başladı. Bunlarla ilgili ivedi tedbirlerin alınması lazım. Biz maalesef aklımızı başımıza almış değiliz. Yani bizim bu ekonomik dar boğazdan çıkmamızın yolu ya da bize karşı uygulanan ekonomik ambargolarla muhatap olmamak ya da muhatap olduğumuzda karşı koymanın yolu üretim ve tasarruftan geçiyor. Yani siz üretmezseniz ya da ürettiğinizden fazla tüketir tasarruf etmezseniz bu tür saldırılarla ekonomik ambargolarla karşı karşıya kalırsınız" diye konuştu.

"Yasal olarak mümkün değil ama gönül ittifakı olabilir"

Bir basın mensubunun yerel seçimlerde ittifak olup, olmayacağını sorması üzerine BBP Lideri Destici, şunları söyledi:



"Yasal olarak şu anda yerel seçimlerle ilgili bu mümkün değil; ama bir gönül ittifakı olabilir mi, elbette olabilir. Çünkü bizim cumhur ittifakımız, biz daha önce de ifade ettik, sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik sadece o seçimleri kazanmaya yönelik bir ittifak değildi. Biz devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek ve devlete ve millete yönelmiş tehditleri bertaraf etmek adına bu ittifakı kurmuştuk ve bu tehditler ortadan kalkmadı. Bu tehditler devam ediyor. Dün 15 Temmuz darbesi oldu bugün ekonomik tehditleri, ambargoları yaşıyoruz, terör tehdidi tüm hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla da bu tehditler ortadan kalkmadan elbette ki bizim ittifakımız bitmez ve bizim ittifakımız şu anda devam ediyor. Ama bu ittifakın şeklinin nasıl olacağı noktasında bunun bir gönül ittifakı safhasında mı kalacak yoksa bazı şehirlerde veya bazı bölgelerde bir vücut mu bulacak müşahhas bir hale mi gelecek; bununla ilgili henüz netleşmiş bir şey yok. Ama şu var; hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi'ne yerel seçimlerde de bu ittifakın lazım olan yerlerde, lüzumlu olan yerlerde devam etmesi yönünde bir irade beyanı var. Bir arzu ve istek var. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu arzu ve isteği doğru buluyoruz, doğru değerlendiriyoruz. Tabii biz şu anda resmi bir ittifak olmayacağı için olmadığı için bütün bu görüşmelerde başlayıp neticelenmediği için biz kendimiz, Sivas başta olmak üzere bütün illerde seçimlere kendi kadrolarımızla girmek üzere hazırlıklarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz." (DHA)