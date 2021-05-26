Destici'den Soylu'ya destek: İçişleri Bakanı'nın itibarsızlaştırılmasını hiçbir şartta kabul edemeyiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yıpratma ve itibarsızlaştırma propagandası yürütüldüğünü belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanının ve onun üzerinden Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hakaretlerle itibarsızlaştırılmasını hiçbir şartta ve şekilde mazur göremeyiz, kabul edemeyiz" dedi.



BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, dünyada ve Türkiye'de pandemi ile mücadelenin gündemin hâlâ ilk sırasındaki yerini koruduğunu söyledi. Alınan kısıtlama kararları neticesinde vaka sayılarında ve ölüm oranlarında ciddi azalmaların olduğunu belirten Destici, ancak henüz istenilen seviyeye gelinmediğini ifade etti.

"Aşıya karşı olanlara itibar etmeyin"

Virüse karşı en önemli silahın aşı olduğunu vurgulayan Destici şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye aşılamada üst sıralarda yer alıyor. İnşallah kendi aşımıza en kısa zamanda kavuşacağımızı ümit ediyorum. Burada dikkat çeken bir şey daha var; o da aşıya karşı direnç gösteren bir kesimimiz var. Hatta bazı sosyal medya hesaplarında, ekranlarda bunu görüyoruz ve duyuyoruz. Milletimizin bunlara asla itibar etmemesi lazım. Aşı randevularına gidilmediğini görüyoruz. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Dünyada milyarlarca insan aşıya ulaşamıyor. Vatandaşımız randevusuna gitmiyor" .

"Esas operasyon devlete ve hükümete"

"Bu odakların öncelikli amaç ve hedefleri ilk olarak sayın Süleyman Soylu gibi gözükse de hedef hükümet ve onun da ötesinde Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğüdür. Konuşanlar bunun farkında da olmayabilir. Onlar kendi hırslarıyla da hareket ediyor olabilir. Ama arkadaki büyük fotoğrafa baktığımızda biz çok açık ve net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni, İsrail'i ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüyoruz. Onların buradaki elemanlarının neler yaptığını, neler yapmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Onun için burada esas operasyon devlete ve Türk milletine çekilmeye çalışılmaktadır. Peki, sayın Soylu döneminde İçişleri Bakanlığımız ne tür başarılara imza atmıştır. Her şeyden önce terör bölgesinde, sınırlarımızın ötesinde ve berisinde, her türlü şartta, araziye ve sahaya hâkim olacak performans göstermiştir. Süleyman Soylu ismi ve İçişleri Bakanlığındaki varlığı, hakkında düşman ve hasetçi üretmek için yeterlidir zaten."

"ABD, Avrupa, FETÖ, PKK aynı safta"

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu hakkında yıpratma ve itibarsızlaştırma propagandası yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanının ve onun üzerinden Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hakaretlerle itibarsızlaştırılmasını hiçbir şartta ve şekilde mazur göremeyiz, kabul edemeyiz. Türkiye’nin terörle mücadelesine, bu mücadeleye başarıyla, fedakârca hizmet eden bir vatan evladına, bedel ödetilmeye çalışmasına da asla göz yumamayız. Siyasette, devlet hayatında, uluslararası alanda zaman zaman karmaşık problemlerle karşılaşabilirsiniz. Yapmanız gereken, yaptığımız, yapacağımız, safların nasıl şekillendiğine bakmak olur. Bugün, oluşturulmaya çalışan gündem üzerinde, ABD, Avrupa, FETÖ, PKK aynı safta duruyor. Bu cepheyle asla yan yana gelmeyecek, aynı güzergâha girmeyeceğiz. Türkiye'deki muhalefet bloğu da bu safa ve istikamete girmemelidir. Muhalefet, Türkiye aleyhindeki provokasyonların parçası olmamalıdır. Beklenen de doğru olan da budur. Muhalefetin elinde bir kürsü, meclis gücü vardır. Dolayısıyla bunları meşru bir şekilde kullanmak sonuna kadar hakkıdır. Ama Türkiye düşmanlarıyla bilerek ya da isteyerek, gafilane bir şekilde Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlarla bir araya asla gelmemelidir." (DHA)

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