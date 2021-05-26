Sedat Peker'in iddiaları: AKP meclis araştırmasına mesafeli, CHP beklemede

Ayşe Sayın

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili muhalefet partileri yargının yanı sıra TBMM'nin de harekete geçmesini isterken AKP, meclis araştırma veya soruşturma komisyonu taleplerine mesafeli.

AKP grubunda yapılan ilk değerlendirmelerde, "Meclis mafya liderinin yönlendirmesiyle gündem belirlemez, içişleri bakanı istifa ettirilmez. Bazı iddialar soruşturmaya değer, bu da yargı ayağından başlayacaktır" görüşü ön plana çıktı.

AKP'nin alacağı tavra göre hareket etme kararı alan CHP ise TBMM'de araştırma ya da soruşturma önergesi vermek için bir süre daha bekleme kararı aldı.

Muhalefet partileri, Sedat Peker'in kamuoyunda tartışma yaratan video paylaşımlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar, eski MİT'çi Korkut Eken'in de aralarında bulunduğu isimleri hedef alan iddialarını Meclis gündemine getirme hesabı yapıyor.

Ancak muhalefet sonuç alabilmek için iktidar cephesinden de destek alacak adımlar atmak istiyor.

AKP'de ilk değerlendirme: Zemin Meclis değil yargı olmalı

Peker'in iddialarıyla ilgili atılacak adımlar konusunda AKP içinde de tartışma yürüyor.

AKP Meclis grup yönetiminde de Peker'in iddialarıyla ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulup kurulmaması konusu ele alındı.

Edinilen bilgiye göre yapılan ilk değerlendirmelerde, ağırlıklı görüş, bu konudaki iddiaların "yargı eliyle" soruşturulması yönünde oldu.

Bazı parti yöneticileri, Peker'in iddiaları üzerine Meclis'in harekete geçtiği gibi bir algı oluşacağını belirterek, "Meclis mafya liderinin yönlendirmesiyle iş yapmaz belirlemez, içişleri bakanı istifa ettirilmez. Bazı iddialar soruşturmaya değer, ama bunun zemini Meclis değil, yargı ayağından başlayacaktır" görüşünü dile getirdi.

AKP'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Merkez Yürütme Kurulu'nda da Peker'in iddialarıyla ilgili atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

CHP erteledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" açıklaması üzerine TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunarak bilgi isteyen CHP yönetimi ise öncelikle bu talebine yanıt bekliyor.

AKP'nin Meclis araştırması seçeneğine daha ılımlı baktığını düşünen CHP yönetimi ise Meclis araştırma veya soruşturma önergesi için biraz daha bekleme kararı aldı.

Amaçlarının "sonuç almak" olduğunu belirten bir CHP yöneticisi, iktidar partisinin kararını görmek istediklerini belirterek, "Biz Meclis soruşturması açılmasını istiyoruz. Ancak önemli olan sonuç almak ve bunun için AKP'nin desteği önemli. AKP'nin vereceği karara göre Meclis araştırması ya da soruşturma önergesi verebiliriz" dedi.

CHP grubu, AKP'nin uzlaşmaya yanaşmaması halinde gelecek hafta Meclis araştırma önergesini TBMM Başkanlığı'na vermeyi planlıyor.