Destici : Bölgede Türkmen varlığı korunmalı

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bölgede Türkmen varlığının korunması gerektiğini aynı zaman da Kürt - Türkmen ve Arap çatışmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Destici yaptığı yazılı açıklamada, \"İki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi Kerkük başta olmak üzere Türkmeneli Bölgesi\'nde yaşayan Türkmen kardeşlerimizin durumu. Buna hepimizin üst düzeyde duyarlılık göstermesi lazım\" dedi.

Destici, \"Şöyle düşünemeyiz, yani bunu bir etnik milliyetçilik olarak bazı çevreler değerlendiriyor. Türkmenler varda, Araplar, Kürtler yok mu? Bu böyle değerlendirilemez. Çünkü Kürtlerin zaten dediğim gibi orada sahipleri var. Yani Barzani\'nin, Talabani\'nin ve diğer güçlerin etrafında toplanmışlar. Onlara kanmışlar. Onların büyük çoğunluğu da Evet diyor. Arapların zaten hükümetleri var. Orada sahipsiz kalan güçlü ve sayıları çok olan Türkmenler var. Türkmenler sahipsiz olduğu için Allah (cc) başka güvenecekleri olmadığı için, geçmişte de Türkmenlere çok büyük katliamlar yapıldığı için biz Türkmenler üzerinde hem soydaşımız hem de dindaşımız olduğu için olaya böyle bakmamız gerekir.

Türkmen kardeşlerimiz Çanakkale\'ye gelip çarpıştılar. Ankara\'da yaşayan ben neysem Kerkük\'te yaşayan Erşad Salihi\'de odur. Sivas\'ta yaşayan Ahmet kimse, Tazehurmatuda yaşayan Mehmet de odur. Olaya böyle bakmak ve değerlendirmek gerekir. Türkiye\'nin bu konuda büyük hassasiyet göstermesi lazım. Hepimizin kulağının Kerkük\'te ve Türkmenelinde olması gerekir. Onlara karşı yapılacak en ufak saldırıda tereddütsüz anında cevap verilmesi gerekir.\" dedi.

Destici, \"İkinci husus, Türkiye içinde yaşayan Kürt kardeşlerimiz. Onlar tahrik ediliyorlar. Onlara diyorlar ki; \"Herkesin bir devleti var, sizin de bir devleti olsunö gibi. Böyle masum gösterip bir takım politikalarla, propagandalarla oradaki referandumu meşru göstermeye çalışıyorlar. Bu böyle değil. Bunun arkasında Siyonist İsrail ve Amerika\'nın olduğu çok açık\" dedi.

\'Sosyal Medya da dolaşan fotoğraflar her şeyi, net bir şekilde anlatıyor.\' diyen Destici, \"Barzani\'nin kimlerle iş birliği içerisinde, kimlerin sözünü dinleyerek bu referandumu o bölgeye getirdiği açık ve net olarak gözüküyor. Sınırlarımız içerisinde Türkiye\'de yaşayan bizim Kürt kardeşlerimizin asla bu kara propagandalara inanmamaları, rağbet etmemeleri ve orada kurulmaya çalışan devletin ikinci bir İsrail Devleti olduğunu bilmeleri gerekir. Buna asla prim vermemeliler. Biz burada Yüz yıllardır nasıl Arap\'ı Kürdü, Türkmeni Çerkez\'i, Boşnağı Laz\'ı, Alevi\'si Sünni\'si kardeşçe yaşamışsa, Bundan sonra da bir ve beraber olarak yaşamaya devam edeceğiz. İslam Dünyasının her tarafında nerdeyse kan ve gözyaşı var. Yeter artık. Uyanalım. Problemlerimizi kendimiz çözelim. Yani İsrail ve Amerika\'nın sözüyle değil, Türkiye, İran, Irak bölgede yaşayan Kürdü Arabı, Türkmeni bütün onların temsilcileri bir araya gelirler kardeşçe İslam kardeşliği içerisinde bölgede yüzyıllardır yaşamış oldukları tecrübe içerisinde oturulur ve çözüme kavuşturulur. Önemli olan herkesin güven, refah içerisinde bu bölgede kardeşçe yaşamasını nasıl sağlarız bunun uğraşını vermemiz gerekir.\"