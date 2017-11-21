Destici: Biz her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, her zaman işçilerin yanında olduklarını ve bundan sonrada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal ve Genel Başkan Yardımcısı Yüksel İlbeyli, 10’uncu Olağan Genel Kuruldan sonra tekrar Genel Başkanlığa seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Türk Harb-İş Sendikası Türkiye de çok önemli bir görev ifa eden bir sendikamızdır. Özellikle yerli, milli savunma sanayimizin gelişmesinde büyük emekleri ve katkıları vardır. Bugün terörle mücadele de kahraman mehmetçiklerimiz, polislerimiz, korucularımız yiğitçe bir mücadele veriyorlar. Canlarını ortaya koyuyorlar. İşin bir de lojistik ve üretim onarım kısmı var. İşte burada Türk Harb-İş sendikasına üye olan kardeşlerimiz bu yerli ve milli savunma sanayimizin en üst noktalara çıkması için büyük gayret ve emek veriyorlar” dedi.

Destici, “Biz işçimizin yanındayız. Özellikle milli ve yerli olan Türkiye’nin birliğine, beraberliğine katkı sağlamaya çalışan; Vatan, Bayrak, Kur’an ve Ezan söz konusu olduğunda canını ortaya koyan Türk Harb-İş Sendikasının yönetim kadrosuna, kendilerine bağlı işçi kardeşlerimizin öneminde, farkında ve bilincindeyiz. Biz işçi kardeşlerimizin, sesi soluğu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal ise “Mustafa başkanımızın, millilik ve savunma ile ilgili açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Bizim savunma sektörünün sıkıntılarını her zaman dile getiriyor. Tekrar Genel Başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

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