Destici: BBP ve Alperenler olarak Kerkük'e gitmeye hazırız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 25 Eylül’de IKBY'de yapılacak bağımsızlık referandumuna Kerkük'ün de dahil edilmesine tepki gösterdi. "BBP ile Alperenlerin Kerkük'e gitmeye hazır olduğunu" söyleyen Destici, referandumun yapılması halinde valilik ve belediye binalarını işgal etme çağrısını da yerinde bulduğunu ifade etti.

BBP Genel Merkezi'nde yapılan haftalık basın toplantısında konuşan Destici, "Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin 25 Eylül'de yapacaklarını ilan ettiği bağımsızlık referandumu bizler için çok önemlidir. Bununla ilgili, dün Irak Parlamentosu’nun aldığı kararı doğru ve yerinde bulduğumu buradan ifade etmek istiyorum. O coğrafyadaki huzur ve barışın Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiği çok açık ve nettir. Irak Merkezi Hükümeti'nin kararına rağmen Barzani’nin bağımsızlık referandumu yapma konusunda ısrarcı olması, hatta ‘kabul görmezse kendi sınırlarımızı çizeriz’ gibi tehdit edici ve üst perdeden pervasız konuşmaları, birilerine güvendiğinin, sırtını birilerine dayadığının ya da birilerinden güç aldığının çok açık ve net bir resmidir" dedi.

"Fiili askeri müdahalede bulunacağımızı belirtmeliyiz"

Destici, "Hele Kerkük’ün ve Türkmeneli'nin bazı bölgelerinin bu referandum sürecine dâhil edileceği gibi bir hadiseyi asla kabul etmeyeceğimizi ve burada Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ısrarcı olursa fiili askeri müdahale de dahil olmak üzere her türlü müdahale hakkını kullanacağımızı belirtmeliyiz. Kerkük, Musul, Türkmeneli Misakı Milli sınırlarımız içerisinde kalan bölgedir. Biz sınırlarımızı Barzani ve Talabani ile çizmedik. Biz sınırlarımızı Lozan'da uluslararası anlaşmalarla ve başka devletlerle çizdik. Bizim bunu asla kabul etmeyeceğimiz Türkiye tarafından açık ve net bir şekilde dillendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Türkmenler buna sessiz kalamaz"

"25 Eylül günü Kerkük'te bir referandum yapılırsa bütün Türkmenleri valilik ve belediye binalarına yürüme ve oraları işgal etme çağrısı da çok yerindedir. Türkmenler buna sessiz kalamaz" diyen Destici şöyle devam etti:

"Orada bir çatışma çıkarsa Büyük Birlik Partisi ve Alperenler sonuna kadar Irak Türkmenlerinin ve Türkmen Cephesi’nin yanındadır. Fiili olarak da orada bulunmaya hazırız. Gitmemiz gerekirse oraya da gideriz. Kerkük neyse Ankara odur. Edirne neyse Tazehurmatu orasıdır. Telafer neyse Sivas odur. Bizim sınır güvenliğimiz oralardan başlıyor. ABD binlerce kilometre öteden gelecek, burada kendi güvenliği için set oluşturacak ama biz orada bir duman kalksa külü buraya düşecek hadiselere sessiz kalacağız. Kimse Türkiye’nin sessiz kalmasını beklemesin. Türkiye de sessiz kalmamalı. Devletin meselesi olmanın yanında milletin meselesi olma haline geçer. Millet buna müdahale eder. Herkes adımını buna göre atsın."