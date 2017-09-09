Bahçeli: 25 Eylül'de Kürdistan'ın provası yapılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 Eylül'de Kuzey Irak'ta yapılacak "bağımsızlık referandumu" için "Kürdistan provası" ifadesini kullandı. Bahçeli, "Referandum engellenmezse yurdumuz açık bir hedef haline gelecektir" dedi.

Bahçeli Isparta'da temel atma töreninde konuştu.

MHP liderinin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Malazgirt'te yendiklerimiz, Çanakkale'de tepelediklerimiz, Sakarya'da ezdiklerimiz, İzmir'den denize döndüklerimiz PKK, PYD DHKP-C, IŞİD, FETÖ yoluyla önceden yapamadıklarını yapabileceklerini sanıyorlar. Görüyorsunuz sözde müttefikimiz olan ülkeler bu terör örgütlerine arka çıkıyor. Irak'ın kuzeyinden başlayarak akdenize ulaşan terör devleti kurma girilşimlerine hız verilmiştir.

"Kürdistan'ın provasıdır"

25 Eylül'deki referandum ile Kürdistan'ın provası yapılacaktır. Asla izin verilmemelidir. İdlib üzerinden yeni ve vahşi bir hesap daha ortaya konmak istenmektedir. Bu tuzağa karşı dikkatli olunmak zorundadır.

"Almanya'da yaklaşan genel seçimler ..."

Almanya'nın iki yüzlü ve temeli olmayan yaklaşımı utanmazlıktır. Almanya'da yaklaşan genel seçimler bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propaganda yapma konusunda yarışa sokmuştur.

Bir olmazsak bizi ayıracaklar. Aynı gemideyiz. Konu vatandır, konu devlettir, konu milletir. Türkiye çok sayıda düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede hükümetin de devletin de elbetteki yanındayız, destekçisiyiz."