Derya Baykal'ın oğlu korumalardan dayak yedi

Derya Baykal’ın yönetmen oğlu Mert Baykal, geçen cumartesi kına gecesi sonrası sevgilisiyle gittiği gece kulübü Anjelique’te bodyguard’lardan feci şekilde dayak yedi.

Ünlü oyuncu Derya Baykal’ın yönetmen oğlu Mert Baykal (33), geçen cumartesi gecesi Anjelique’teki bekarlığa veda partisinde bodyguard’lardan dayak yedi. Baykal uzun süredir beraber olduğu Berna Parlak ile cumartesi gecesi önce Arabesque’te kına gecesi düzenledi. Ardından da sevgilisi ve yakın arkadaşı iş adamı Numan Ceyhan’ın üvey oğlu Cenk Yerlici’nin de aralarında bulunduğu bir grupla Ortaköy’deki ünlü gece klubü Anjelique’e geçti. İddiaya göre mehtabın çok güzel olduğunu gören Baykal, mekanın Boğaz’a bakan kıyısına oturdu ve arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı.

Bu sırada bir bodyguard gelip “Burada duramazsınız” diyerek Baykal ve arkadaşlarını uyardı. Baykal “Daha sonra gideriz, biraz izin verin” dedi. Bunun üzerine bodyguard kolundan çektiği Baykal’a tokat attı. Baykal bodyguard’ın tokatına tokatla karşılık verince de olanlar oldu ve mekânın tüm bodyguardları Baykal’a tekme tokat saldırmaya başladı. Olay sırasında Cenk Yerlici’nin burnunun kırıldığı öğrenildi. Kavga sonrası bodyguardlar tarafından dışarı atılan Baykal ve arkadaşları karakola giderek şikayetçi oldu.



‘Yanlarına bırakmayacağım’



Oğlunun başına gelen olayın peşini bırakmayacağını belirten Derya Baykal, “Mert’in ne kadar efendi olduğunu herkes bilir. Yaşanan olaya çok üzüldüm. Çocuğum düğününe yüzünde bantlarla gitmek zorunda kaldı. Tabii bu olay böyle bitmeyecek. Ortada bir şey yokken çocuklara o kadar fena saldırmışlar ki, bunu onların yanına bırakmayacağım. Davacı olacağız” diyerek duruma tepki gösterdi.