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Sağlık

Derya, annesinden karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize) ,(DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde, 3

28 Şubat 2018 17:57

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize) ,(DHA)- RİZE\'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde, 3.5 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen Derya Yıldız (6), annesi Fatma Yıldız’dan yapılan nakille sağlık buldu.
Büyükköy beldesi Kirazlı Mahallesi’nde yaşayan Fatma ve Hızır Yıldız çifti, 16 yıldır çocuklarının sağlık sorunlarınının tedavisi için uğraş veriyor. Karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil yapılan ve sağlığına kavuşan oğulları Yusuf’un (15) ardından kızları Derya da aynı hastalıkla karşı karşıya kaldı. Sürekli kaşınan, uyku problemleri yaşayan Derya, 3.5 yıl karaciğer nakli için bekledi. Derya için devreye giren İl Sağlık Müdürlüğü, anne Fatma Yıldız’a yapılan tetkikleri sonucu şeker tedavisi yapılması ve zayıflaması halinde kızına karaciğer nakli için uygun olduğunu belirtti. Diyete başlayan ve 2.5 ay şeker tedavisi gören anne, yaklaşık 5 kilo verdi. Derya, annesinden yapılan karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu. . 
Kızının şimdi çok iye olduğunu belirten Fatma Yıldız, “Allah’a hamdolsun. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Kızım eskiden uyuyamıyordu. Şimdi çok rahat ve keyifle uyuyor. Bugünü gördük, benden mutlusu yok” dedi.
Fatma Yıldız, kendileri ile yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

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