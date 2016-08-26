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Kültür-Sanat

Derviş Zaim’den yeni film: Rüya...

Film, festival sürecini tamamladıktan sonra gösterime girecek

26 Ağustos 2016 12:50

Derviş Zaim'in dokuzuncu filmi Rüya'nın çekimleri tamamlandı. Yönetmenin geleneksel sanatlara ilgisi bu filmde de devam ediyor.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Derviş Zaim’in üstlendiği Rüya filminin başrollerini Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Dilşat Bozyiğit, Gizem Akman, Mehmet Ali Nuroğlu, Enis Arıkan, Murat Karasu ve İbrahim Selim, Osman Alkaş, Ayşe Lebriz, Murat Kılıç, Atılay Uluışık paylaşıyor.

Mimari sanatını genç bir kadın gözünden anlatan Rüya filmi, Zaim’in dokuzuncu uzun metrajlı sinema filmi olma özelliğini de taşıyor. Filmde, gelenekten ve tarihten devraldığı mirası taşımaya çalışan; bir yandan da süreklilik içinde değişerek hayata devam etmenin peşinde olan mimar bir kadının hikayesi anlatılıyor. Ne var ki kahramanımız günümüz İstanbul’unda hayallerini gerçekleştirmek üzere uğraşırken kendini sürükleyici bir suç hikayesi içinde buluyor.

Festival sürecini tamamladıktan sonra vizyona gireceği açıklanan Rüya, Derviş Zaim’in geleneksel sanatlara olan ilgisini devam ettirdiği bir özelliğe sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda yönetmenin doğa üzerine gerçekleştirdiği filmler dizisi içinde de düşünülebilir.

 

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