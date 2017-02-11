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"Dersleri boş geçecek öğrencilere faşizm ve Nazizm döneminin üniversitelerini okumalarını tavsiye ederim"

Özgür Mumcu, Dünya Faşizmi: Tarihi Bir Ansiklopedi'siyle ilgili bir yazı kaleme aldı

Charlie Chaplin&#39;in Büyük Diktatör filminden...

11 Şubat 2017 13:27

Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu'dan 330 akademisyenin KHK ile ihraç edilmesi yüzünden dersleri boş geçecek öğrencilere ilginç bir tavsiye geldi. Mumcu "Dünya Faşizmi: Tarihi Bir Ansiklopedi adlı faşizm üzerine en önemli çalışmalardan birinin faşizm ve nazizm dönemi İtalyan ve Alman üniversitelerinin durumunu anlatan maddelerini, eserin 687-689 sayfaları arasında bulabilirsiniz. Bu dönem dersleri boş geçecek üniversite öğrencilerine tavsiye ederim. Fiiliyatta öğrendiklerini teorik bilgilerle zenginleştirebilirler" diye yazdı.

Özgür Mumcu'nun Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (11 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Dünya faşizmi' başlıklı yazısı şöyle:

“Nazilerin 1933’te iktidara gelmesinden sonra akademik özerklik yerini Führer devleti çizgisinde bir otoriterliğe bıraktı. Rektörler ve dekanlar kendi kurumlarının Führerleri olarak otoriteyi tesis etmek ve meslektaşlarının sadakatini sağlamakla yükümlüydü.

(...) Buna nadiren açıkça direnilebildi. Siyasi muhaliflerin ve Yahudilerin üniversiteden ihracını düzenleyen Kamu Hizmetinin Yeniden Tanzimi Kanunu’na karşı ne muhalefet yapıldı ne de ihraç edilenlerle dayanışma gösterilebildi. Bazı üniversitelerde öğretim görevlilerinin üçte biri ihraç edildi. Bunların çoğu ya iltica etti ya da yıllar sonra toplama kamplarına konuldu. Alman üniversiteleri itibarlarını kaybetti ve akademik yetkinlikleri büyük hasar aldı. Profesörler, bilim insanları ve entelektüeller, entelektüel ya da ahlaki kanaat önderleri olma iddialarından böylelikle feragat etmiş oldular ki en ciddi sonuç buydu.

(...) Öğretim üyeleri üzerindeki baskı giderek yoğunlaştı. Savaşın sonunda akademisyenlerin üçte ikisi Nazi Partisi üyesiydi.”

“8 Ekim 1931’de İtalyan Resmi Gazetesi Yüksek Öğretim’le ilgili yeni yönetmeliği yayımladı. Yönetmeliğin 18. maddesine göre üniversite hocalarının şu yemini etmeleri gerekiyordu:

‘Kral’a, ardıllarına, faşist rejime, devletin kanunlarına ve anayasasına bağlı kalacağıma, öğretmenlik vazifesini ve diğer akademik görevleri Anavatan’a ve faşist rejime sadık düzgün vatandaşlar yetiştirmek amacıyla icra edeceğime, görevimle bağdaşmayan dernek ve partilere üye olmadığıma ve üye olmayacağıma yemin ederim.’

(...) Sadece 12 kişi yemin etmeyi reddetti. Diğer yemin etmek istemeyenler ya emekliye ayrıldı ya da istifa etti. (...) Akademik camianın sessizliği sağır ediciydi. Boşalan kadrolar utanmaz bir heveskârlıkla dolduruldu (...) İtalyan üniversiteleri çok ciddi hasar gördü. Antik çağlardan felsefe tarihine, fizikten biyolojiye, psikolojiden iktisada birçok alanda yetkin öğretim görevlileri kaybedilmiş oldu.”

Dünya Faşizmi: Tarihi Bir Ansiklopedi adlı faşizm üzerine en önemli çalışmalardan birinin faşizm ve nazizm dönemi İtalyan ve Alman üniversitelerinin durumunu anlatan maddelerini, eserin 687-689 sayfaları arasında bulabilirsiniz. Bu dönem dersleri boş geçecek üniversite öğrencilerine tavsiye ederim. Fiiliyatta öğrendiklerini teorik bilgilerle zenginleştirebilirler.

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Cumhuriyet gazetesiÖzgür MumcuKHKDünya Faşizmi Tarihi Bir Ansiklopedi

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