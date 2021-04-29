Derslere girebilmek için her gün 2 kilometre yürüyorlar

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılırken, Bingöl’ün Adaklı ilçesine bağlı Erbaşlar köyünde bulunan 50’ye yakın öğrenci internete erişebilmek için her gün 2 kilometre yürüyüp yüksek bir dağa çıkarak ders dinliyor.

Cep telefonu-internet alt yapısı için dört yıl önce yapılan baz istasyonun faaliyete geçirilmediğini kaydeden köy muhtarı Nurettin Tüz, “Cep telefonu ve internet alt yapısı olmadığı için tableti olan, akılı telefonu olan da dersine giremiyor” diyor.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın haber portalı, Gazetecilik Platformu'ndan Galip Akengin'in haberine göre, yapımına 4 yıl önce başlanan baz istasyonunun bir an evvel yapılması gerektiğini vurgulayan Muhtar Tüz, bu baz istasyonunun hizmete girmesi halinde bundan sadece kendi köylerinin değil çevredeki tüm köylerin yararlanacağını dile getiriyor. Tüz, bu baz istasyonunun yüzde 90’ının tamamlanmış olmasına rağmen neden hala hizmete girmediğini de anlamakta güçlük çektiklerini söylüyor

Baz istasyonun bitirilmesi talep edildi

Çatma Köyü Muhtarı Vahit Toparlak da Erbaşlar Köyü’nün tepesine dikilen ama aktif hale getirilmeyen baz istasyonunun tamamlanması halinde Çatma Köyü’nün yanı sıra, Doğankaya Köyü ve buna bağlı mezraların da istasyondan faydalanabileceğine vurgu yapıyor. Kozlu Köyü Muhtarı Mustafa Bayat da diğer muhtarları destekleyen sözler söyleyerek taleplerini şöyle dile getiriyor: “Nurettin Tüz kardeşim haklıdır, biz de ilçe kaymakamına talebimizi ilettik. Dört yıl önce dikilen baz istasyonunun bir an önce faaliyete geçirilmesini bekliyoruz”.

"Bakanımız Ziya Selçuk’tan bize ve bizim gibi zor durumda olan öğrencilere çözüm bekliyoruz"

İnternete erişemediği için derslere katılamayan Erbaşlar Köyü’nden öğrenci Hicret Tüz, “Evde internet çekmediği için derslerimizi çalışamıyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’tan bize ve bizim gibi zor durumda olan öğrencilere çözüm bekliyoruz” diyor.

Lise öğrencisi olan Helin Tüz de “Önümüzdeki süreçte sınavlarımız var. Biz okumak istiyoruz. Her gün bu tepeye çıkarken korkuyoruz, bu tepelerde kurtlar geziyor. Büyüklerimiz bize eşlik etmese gelemiyoruz. Sayın bakanımızdan çözüm rica ediyoruz” diyerek Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyor.