Dersimiz Obama

Obama’nın zafer konuşmasını, Erdoğan’ın 22 Temmuz konuşmasına benzeten AKP’lilere, yerel seçim toplantısında Obama’nın metni dağıtıldı. Partililer ‘Tek bayrak, tek devlet’ ve ‘Oy vermeyenlerin de başkanıyım’ sözüne dikkat çekti



AKP, yerel seçimde ABD başkanlığına seçilen Barack Obama’nın başarısını ve konuşmalarını feyz alacak. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi başkanlığında toplanan “İl Yerel Yönetimler Değerlendirme Toplantısı”nda katılımcılara, Obama’nın seçim zaferi konuşmasının İngilizce ve Türkçe tam metni dağıtıldı. Başbakan Erdoğan’ın 22 Temmuz konuşmasıyla, Obama’nın konuşması arasındaki benzerliklere dikkat çekildi.



“AK Parti belirli bir kesimin partisi değildir, Türkiye’nin partisidir” diyen Tanrıverdi, Başbakan Erdoğan’ın her konuşmasında “Tek vatan, tek millet, tek bayrak” mesajı verdiğini anımsattı. Tanrıverdi, adaylarda aranacak özellikler arasında, “demokratik kültüre sahip, değişimi ve dönüşümü takip eden değil, bizzat gerçekleştiren” kriterlerini saydı.



Obama’nın 4 Kasım konuşmasında AKP’lileri etkileyen bölümler şöyle:



Bu ülkede, tek millet olarak, tek bir halk olarak düşeriz ya da yükseliriz. Gelin, politikamızı yıllardan beri zehirleyen partizanlığa direnelim.



Bireysel özgürlük ve milli birlik değerlerine dayanan parti, bu eyaletten çıktı. Bu değerler hepimizin.



Desteğini vermeyen Amerikalılar, oyunuzu kazanmış olmayabilirim, ama sizin de başkanınız olacağım. Bu akşam bir kez daha kanıtladık ki milletimizin kudreti askeri ya da ekonomik gücünden değil, demokrasi, özgürlük ve ideallerimizden aldığımız dayanma gücünden geliyor.



Hepimizin bir olduğunu umut ettiğimizde, bize yapamayacağımızı söyleyen kötümserlere bu öğretiyle cevap vereceğiz: Evet yapabiliriz...

