-''Dersim'' tartışmaları -CHP İl Başkanlığı görevden alındığı belirtilen Muzaffer Değer: -''Hala görevimin başındayım, bana partimizin genel merkezinden bir tebligat yapılmadı'' -''Ancak görülüyor ki kafalarında bizi almışlar prosedürü uygulayacaklar'' (Fotoğraflı-Görüntülü) DİYARBAKIR (A.A) - 24.11.2011 - CHP İl Diyarbakır Başkanlığı görevden alındığı belirtilen Muzaffer Değer, görevinin başında olduğunu, görevden alındığına ilişkin parti genel merkezinden kendisine sözlü veya yazılı bir tebligat yapılmadığını söyledi. Değer AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün düzenlediği basın toplantısını CHP Diyarbakır İl Başkanı sıfatı ile yaptığını ifade ederek, toplantıda söylediklerini ise ''tamamen insani duygularla'' dile getirdiğini belirtti. İl başkanı olarak 2 gündür bir çok il yönetici ve ilçe başkanıyla ''Dersim olayları'' üzerine görüştüklerini anlatan Değer, şöyle konuştu: ''Bir süreden beri gündem Dersim, biz de kayıtsız kalamazdık. Tamamıyla insani duygularla, inandığımız fikirleri dünkü basın toplantısında yansıttık. CHP olarak mutlaka ve mutlaka geçmişimizle yüzleşmemiz gerekir. Bundan hiç çekinmeden açıklıkla yüzleşmemiz gerekir. Varsa geçmişimizdeki yapılan bir hatadan da özür dilemeliyiz. Bu benim irademdir, bundan herhangi bir çekincemiz yok. Bunu başka bir partinin sayın genel başkanı yaptı, devlet adına da özür diledi. Kötü mü oldu, hayır. Biz de yapabilmeliydik.'' Değer, dün yaptığı açıklamanın ardından görevden alındığına ilişkin bilgilerin kendisine de ulaştığını belirterek, ''Bu yanlıştır, ben dün il başkanı olarak açıklamayı yaptım. Bugün de yine il başkanı olarak konuşuyorum. Bana partimizin genel merkezinden bir faks, bir tebligat, bir telefon görüşmesi, yani 'sayın başkan görevden alındınız, yetkiniz yoktur' sözlü bir bilgi iletilmedi. Hala görevimin başındayım. Kaldı ki CHP'de görevden alma tüzük gereği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından olur. Bir kişinin istediği anda görevden alma gibi bir lüksü yoktur. MYK da gizli oyla 3'te 2 çoğunlukla görevden alınmalar olur. Pazartesi günü MYK toplanmış, gündeminde Diyarbakır yok. Ben il başkanıyım, bugünde il başkanıyım. Ne zaman MYK'dan öyle bir tebligat gelir 'o zaman görevden alınmış' derim. Ancak görülüyor ki kafalarında bizi almışlar prosedürü uygulayacaklar'' dedi. -''CHP olarak geçmişimizle yüzleşmemiz lazım'' Muzaffer Değer, geçmişte çok acılar yaşandığını, Türkiye'de bütün karanlıkta kalmış olayların aydınlığa çıkmasını istediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Karanlık olaylar nedir derseniz başta Dersim gelir. Yakın tarihimizde Kahramanmaraş ve Çorum olayları var. Daha dün Madımak otelinde tam 37 aydınımız yakıldı. Güneydoğu'da binlerce insanımız faili meçhul cinayete kurban gitti. Bu acılar içinde yaşadık. Artık ileri demokrasiyi ülkemize getirmemiz, insanlarımızın daha refah içinde yaşaması lazım. Ben CHP olarak özür dilememiz gerektiğini söyledim. CHP olarak geçmişimizle yüzleşmemiz lazım. Sözlerimin arkasındayım. Dünden bu yana başta Diyarbakır olmak üzere bütün Türkiye'den beni arayanlar oldu, tebrik ettiler. Tüm kesimlerden destek aldık.'' CHP Basın Birimi'nden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Değer'in Diyarbakır İl Başkanı olmadığı belirtilerek, ''(Özür dilerim) diye açıklama yapan Muzaffer Değer, CHP il başkanı değildir. CHP Diyarbakır İl Başkanı olarak açıklama yapan Muzaffer Değer, Dersim konusunda özür dilediğini açıklamadan önce il başkanlığından alınmıştır. Değer, açıklama yaptığında CHP il başkanı değildir'' denilmişti. Muzaffer Değer ise CHP Diyarbakır il binasında düzenlediği basın toplantısında, ''Dersim faciası karşısında yurttaşlarımızdan, CHP Diyarbakır İl Başkanı olarak, il örgütüm adına yaşanan olaylardan dolayı Dersim ve Tunceli halkından özür diliyorum. Dönemin İçişleri Bakanı şu an CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın akrabası mıdır? Dersimli acılı Alevi kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Biz CHP olarak geçmişimizle yüzleşmeliyiz ve özür dilemeliyiz'' demişti. (MRL-ÖZ-FFS)