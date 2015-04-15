Dersim katliamından 78 yıl sonra gerçekleştirilen ilk kazıda 13 kafatası ve bir mühür bulundu

Dersim Katliamı sırasında katledilen Canan ve Baran ailelerine mensup 24 kişinin gömüldüğü belirtilen toplu mezarda başlatılan kazı sona erdi. Hozat ilçesine bağlı Karabayır köyünde, Hozat Cumhuriyet Savcısı Hasan Toy denetiminde sürdürülen kazı çalışmalarında 13 insana ait kafatası ve bir mühür bulundu. Kazılarda insanlara ait takılar ve bazı eşyalar da bulunurken, eşyalar koruma altına alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Kazılar Dersim katliamına ilişkin atılan ilk adım olma özelliği taşıyor.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, uzmanlar şu ana kadar rastlanan en önemli delilin kayıplar arasında yer alan ve o dönem ismi Bargini olan Karabakır Köyü Muhtarı Hasan Canan'a ait mührün bulunması olduğunu, bu durumda kemiklerin 24 kişiye ait olma olasılığının çok güçlendiğini söyledi.

Kazı çalışmalarını köylüler ve ölenlerin yakınları da kazı bölgesine giderek takip etti. Canan ve Baran ailesinin avukatı Cihan Söylemez, çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.

Canan ve Baran ailelerinin iddiasına göre, yakınlarının öldürüldüğü olay 14 Ağustos 1938 tarihinde meydana geldi. Dersim Harekâtı sırasında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 24 kişi Saka Sure mevkiinde öldürüldü. Öldürülenler toplu halde gömüldü.

Olay yerinde kazı yapılması için yaptıkları ilk başvuru, zamanaşımı nedeniyle reddedilen aileler Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Mahkeme, Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipsizlik kararını kaldırdı.Mahkeme olayla ilgili etkin soruşturma yürütülmesi gerektiğine hükmederek kazı yapılmasını kararlaştırdı.