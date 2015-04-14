Dersim katliamıyla ilgili başlatılan kazıda kemiklere ulaşıldı

Tunceli'de 1938 yılındaki askeri harekat sırasında, Hozat İlçesi’ne bağlı Karabayır Köyü’nde Canan ve Baran ailelerine mensup 24 kişinin kurşuna dizilerek toplu olarak gömüldüğü iddialarıyla ilgili, mahkeme kararıyla bugün başlatılan kazı çalışmasında bazı kemiklere ulaşıldı. Kemiklere DNA testi yapılarak akrabalarıyla karşılaştırılacağı belirtildi.

Hozat Cumhuriyet Savcısı Hasan Toy başkanlığında başlatılan kazı çalışmasına Hozat 51’inci Motorlu Tugay Komutanlığı olay yeri inceleme ekibi ile birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan bir adli antropolog ve bir Adli Tıp uzmanından oluşan 2 kişilik bilirkişinin yanı sıra, gözlemci olarak da Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Biçer ile Adli Tıp uzmanı doktor Semih Yıldırım katıldı.

Kemikler toprağın 20 santim altından çıktı

Hozat’ın Karapınar Köyü Seke Sure Mezrası’nda yapılan kazı çalışmalarında toprağın 20 santim altında kemiklere ulaşıldı. Kazı bölgesine ölenlerin yakınlarının dışında hiç kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken, bulunan kemiklerin DNA testi yapılarak akrabalarıyla karşılaştırılacağı ve daha sonra tespit edilmesi halinde kemiklerin ailelere teslim edileceği kaydedildi.



Olayların olduğu 1938 yılında 7 yaşında olan 84 yaşındaki Sevim Baran, çalışmalar sırasında gözyaşlarına tutamadı. Baran, o tarihte 2 aileye mensup 24 kişinin askerler tarafından nüfus sayımı yapılacağı gerekçesiyle toplanıp öldürüldüğünü belirterek, kendilerinin ise son anda gelen emirle harekatın bitmesi nedeniyle kurtulduklarını söyledi.