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Dersim katliamından 78 yıl sonra yapılan ilk kazıda 8 insan kafatası bulundu

Dersim'de mahkeme kararıyla başlatılan kazı çalışmasının ilk gününde insan kemiklerine rastlandı

15 Nisan 2015 13:24

Dersim Katliamı sırasında katledilen Canan ve Baran ailelerine mensup 24 kişinin gömüldüğü belirtilen toplu mezarda başlatılan kazıda şu ana kadar 8 insana ait kafatası bulundu. 

Dersim katliamı sırasında, Hozat ilçesinde yaşayan Canan ve Baran aile fertlerinden 24 kişinin katledildikten sonra gömüldükleri belirtilen Karapınar Köyü Seke Sure Mezrası'nda bugün mahkeme kararıyla başlatılan kazı çalışmasının ilk gününde insan kemiklerine rastlandı.

DİHA'nın haberine göre, Hozat Cumhuriyet Savcısı Hasan Toy, Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Biçer ile Adli Tıp Uzmanı Doktor Semih Yıldırım eşliğinde başlatılan kazı çalışmalarında şu ana kadar 8 insan kafatası bulundu. 

Bugün kü çalışmalara ara veren ekip, katledilen diğer 16 insanın kemiklerine ulaşmak için çalışmalarını yarın devam edecek.

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