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Sağlık

'Dersim' ilk kez resmi kurum adında

Tunceli Anadolu Öğretmen Lisesi'nin adı, Tunceli Dersim Anadolu Lisesi olarak değiştirildi

05 Ağustos 2014 22:56

1998 yılından beri hizmet veren 250 öğrenci kapasiteli Tunceli Anadolu Öğretmen Lisesi'nin adı, Tunceli Dersim Anadolu Lisesi oldu. İsim değişikliğinin ardından okula yeni tabela asıldı.

Eğitim -Sen Tunceli Şube Başkanı Hasan Ölgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dersim" adının bir okula verilmesini çok anlamlı ve değerli bulduklarını söyledi. 

Tunceli’de bazı okullarda isim değişikliği için çalışmaların devam ettiğini belirten Ölgün, yıllardır buradaki okulların kendine ait isimlerle anılması gerektiğini savunduklarını ve bunun mücadelesini yürüttüklerini dile getirdi. 

Okula "Dersim" adının verilmesi için Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca'nın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile görüştüğünü aktaran Ölgün, şunları kaydetti: "Son gelen yazıyla bu isim artık resmileşti. Okulun tabelası da Dersim Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Burada emeği geçen tüm kurumlara, Bakanlığımıza, Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamda Dersim ismi bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Bunun, eğitim öğretime de önümüzdeki dönemde büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz." 

Dersim adının bir kuruma verilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Eğitim-Sen Tunceli Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Cihan Yüksel de "Bu ismin ilk kez bir kuruma verilmesi hem Dersimliler tarafından hem de sendikamız tarafından olumlu karşılandı" dedi. (AA)

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